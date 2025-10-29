Armata Populară de Eliberare (PLA) a făcut publică o scurtă filmare în care o dronă ASN-301 este lansată de un sistem de lansare multiplă montat pe camion, oferind o privire rară asupra muniției chineze în acțiune, relatează Business Insider.

Portalul de stat CCTV a difuzat duminică înregistrarea video, prezentând exercițiul cu foc real drept un antrenament pentru operatorii de drone nou recrutați.

Clipurile surprind arată două camioane 6×6 pe teren deșertic. Fiecare dintre ele este echipat cu lansatoare care par să aibă șase canistre pentru lansarea dronelor.

După câteva secunde cu drona ASN-301 în zbor, camera video trece la momentul în care acesta plonjează spre ținta sa - aparent un aerodrom fals care are și un adăpost în apropiere- și detonează.

Asemănarea izbitoare cu un model de dronă proiectată de Israel

Forma și designul modelului ASN-301 aduce cu drona iraniană Shahed-136, dar are mai multe trăsături comune cu modelul israelian Harpy.

De altfel, concepția larg acceptată este că drona chineză este modelată după Harpy. Spre deosebire de Shahed, care a fost proiectată ca o dronă de atac kamikaze, ASN-301 și Harpy sunt concepute să detecteze frecvențe radio care le pot orienta astfel încât să ia la țintă apărarea aeriană inamică.

Beijingul a achiziționat 100 de drone Harpy de la Israel Aerospace Industries în anii 1990. SUA, îngrijorate că o astfel de tehnologie sensibilă ar putea ajunge în mâinile chinezilor, au făcut ulterior presiuni asupra Israelului pentru a opri modernizarea acelui lot de drone.

Modelul chinez ASN-301 a început să apară la expozițiile de apărare în jurul anului 2017. A fost comercializată de China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), potrivit căreia că drona cu o lungime de circa doi metri și jumătate poate fi pilotată de la distanță sau chiar funcționa complet autonom.

CATIC spunea la vremea respectivă că drona ASN-301, cunoscută în China drept JSW-01 sau Dragonul Zburător 300A, poate zbura timp de patru ore și scana frecvențe radio pe o distanță de până la 25 km.

Drona ar atinge o viteză de până la 218 km/h, cântărește circa 200 kg și ar fi capabilă să parcurgă până la 270 km.

Strâmtoarea Taiwan are o lățime de aproximativ 177 km, în timp ce insula principală a Taiwanului se întinde pe aproape 145 km în punctul său cel mai lat. Prin urmare, dacă este lansată din China continentală, racheta ASN-301 ar puutea ajunge probabil în zona metropolitană Taipei.

Reportajul CCTV despre ASN-301 nu a menționat Taiwanul, dar a precizat totuși că exercițiul cu foc real a fost efectuat de o brigadă a Comandamentului Teatrului de Operațiuni Estic, principala forță militară a Chinei cu care s-ar confrunta Taiwanul.

China North Industries Corporation, un conglomerat care construiește lansatoare și vehicule blindate, a arătat anterior un clip promoțional parțial animat în care ASN-301 era lansat de pe un lansator similar montat pe un șasiu 6×6.

Videoclipul, publicat în noiembrie 2024, arată că ASN-301 este acționat de elice și are un bot borcănat.

Dronele de tip Shahed, în prim-plan

Dronele cu aripă Delta au intrat în atenția publică în ultimii ani, odată cu utilizarea tot mai frecventă de către Rusia a modelului Shahed, un design iranian care este produs de Rusia la nivel local.

Supranumită Geran-2, versiunea rusească a acestei drone este o componentă esențială a bombardamentelor regulate ale Kremlinului asupra Ucrainei. Tactica preferată a Moscovei este de a lansa într-un singur sute de astfel de drone, alături de momeli ieftine, scopul fiind copleșirea apărării aeriene.

Pe de altă parte, dacă va fi produsă în masă, Geran-3, versiunea rusească a avionului cu reacție Shahed-236, are potențialul de a reprezenta o amenințare mult mai puternică pentru Ucraina. Un general rus chiar a susținut că acesta ar putea zbura cu peste 800 km/h, comparativ cu 185 km/h Geran-2.

Între timp, pentru a se apăra de aceste atacuri, Ucraina a adoptat un sistem improvizat de apărare aeriană care combină focul de arme ușoare, quadcoptere antiaeriene și interceptoare scumpe de rachete.

Războiul dronelor ce are loc pe câmpul de luptă din Ucraina a remodelat modul în care armatele lumii concep apărarea aeriană și tacticile de luptă. Taiwanul, de pildă, a anunțat în această vară că intenționează să cumpere aproape 100.000 de drone militare, inclusiv zeci de mii de quadcoptere de mici dimensiuni, precum cele folosite în Ucraina.