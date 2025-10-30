Kamala Harris a vorbit despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”

Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a vorbit, într-un interviu difuzat joi, despre relația sa „complicată” cu Joe Biden, dezvăluind un episod care a arătat că fostul președinte nu era preocupat de succesul ei. Ea a povestit un apel telefonic frustrant cu Biden înainte de dezbaterea cu Donald Trump, pe care l-a considerat un exemplu clar.

„Concluzia mea a fost că motivația lui era doar despre el însuși”, a declarat Harris în cadrul podcastului The Diary of a CEO. „Nu era despre performanța mea la dezbatere”.

Harris a descris apelul, care a avut loc cu puțin timp înainte de confruntarea sa cu Trump, în care Biden i-ar fi spus că „un grup de oameni” vorbea urât despre ea în Pennsylvania, un stat-cheie, „pentru că au auzit că spuneam lucruri rele despre el”.

„Mi s-a spus că vrea să mă sune ca să fiu pregătită”, a spus Harris, potrivit CNN. „Eram atât de sigură că apelul era ca să mă încurajeze și să-mi spună «hai, poți!» … Când am închis telefonul, a fost incredibil. Am fost – da, am fost furioasă și profund dezamăgită. Era atât de inutil”.

Prietenie și dezamăgire

Apariția sa în podcast, parte a turneului media pentru promovarea cărții 107 Days, marchează cea mai recentă discuție sinceră a fostei vicepreședinte despre experiența sa scurtă și nereușită în cursa prezidențială și consecințele pierderii.

Harris a afirmat că rămâne prietenă cu Biden, care i-a sunat cu două zile înainte de ziua ei de naștere. „Am multă afecțiune pentru el, și au fost momente, despre care am fost destul de sinceră, în care m-a dezamăgit profund și, sincer, m-a supărat”, a spus ea.

Percepția asupra stării lui Biden înainte de dezbatere

Harris a comentat și asupra stării mentale a lui Biden înainte de dezbaterea dezastruoasă din iunie 2024 cu actualul președinte Trump. Ea a declarat că nu credea că Biden își dorea cu adevărat să participe la dezbatere, dar a fost convins să o facă.

„E ca orice competiție în care intri, fie că ești în cursa pentru ceva sau e sport – trebuie să îți dorești, nu?” a explicat Harris. „Dacă nu vrei să participi, asta va avea cu siguranță un impact asupra performanței tale, și eu nu cred – sunt destul de sigură că nu și-a dorit să dezbată”.

Deschiderea pentru o nouă candidatură prezidențială

Fosta vicepreședintă a sugerat că ar fi deschisă să candideze din nou pentru președinție. „Cred că motivul pentru a candida din nou este dacă pot face o diferență”, a spus Harris. „Dacă simt că pot oferi ceva ca președinte al Statelor Unite care nu doar să inspire poporul american, ci să ne pună pe o traiectorie corectă”.

Când a fost întrebată dacă crede că poate transmite un astfel de mesaj țării, Harris a răspuns: „Adică, asta a fost motivul pentru care am candidat data trecută. Vom vedea ce se întâmplă în următoarele câteva luni”.