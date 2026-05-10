Jurnalul secret care a ajuns probă în conflictul dintre Elon Musk și OpenAI

Un jurnal personal ținut ani la rând de Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI, a devenit una dintre cele mai neașteptate probe în procesul intentat de Elon Musk companiei la a cărei fondare a contribuit.

Fragmente din notițele private ale lui Brockman au fost citite în instanță zilele trecute, într-un proces urmărit atent de Silicon Valley și de industria globală a inteligenței artificiale, scrie The Wall Street Journal.

Cazul, care îi opune pe Elon Musk și conducerea OpenAI, a scos la iveală emailuri, mesaje, note interne și documente despre anii în care compania își definea direcția. Însă jurnalul lui Brockman a atras atenția într-un mod aparte, oferind o perspectivă personală și vulnerabilă asupra uneia dintre cele mai importante rivalități din tehnologie.

Un document privat devenit probă în instanță

În orice alt context, citirea jurnalului unei persoane ar fi considerată o încălcare gravă a vieții private. Într-un proces civil american, însă, astfel de documente pot fi obținute prin procedura juridică numită „discovery” (descoperire).

Existența jurnalului nu era cunoscută public până în ianuarie, când avocații lui Musk au dezvăluit că au acces la sute de pagini de însemnări personale ale lui Brockman și că l-au interogat în legătură cu anumite pasaje.

OpenAI a susținut că fragmentele prezentate au fost scoase din context, însă judecătorul a făcut referire la ele în decizia care a permis continuarea procesului.

Pe măsură ce audierile au avansat, jurnalul a devenit una dintre cele mai discutate componente ale dosarului.

Miza conflictului dintre Musk și OpenAI

Elon Musk îi acuză pe Greg Brockman și Sam Altman că au transformat OpenAI dintr-o organizație nonprofit într-o companie orientată spre profit, deși, susține el, proiectul fusese finanțat inițial ca o inițiativă în beneficiul public.

Musk cere înlăturarea actualei conduceri și contestă restructurarea companiei, într-un proces care ar putea avea implicații majore pentru industria inteligenței artificiale.

OpenAI respinge acuzațiile și afirmă că Musk a susținut planurile companiei înainte de a părăsi organizația, iar acțiunea în instanță ar avea la bază competiția dintre OpenAI și propriile sale proiecte din domeniul AI.

„Foarte dureros”

În jurnalul său, Brockman descrie ani marcați de incertitudine, ambiție și conflicte interne. El și-a caracterizat stilul drept „chain of thought” (lanț de gândire) — expresie folosită și pentru modul în care modelele AI își dezvoltă raționamentele.

În fața instanței, Brockman a spus că jurnalul era destinat exclusiv lui însuși.

„Pentru cine ați scris jurnalul?”, l-a întrebat avocatul OpenAI.

„Pentru mine”, a răspuns el.

Avocații lui Musk au folosit, însă, în mod repetat termenul „diary” („jurnal intim”), într-o tentativă de a sublinia caracterul personal al documentului.

Brockman a explicat că ține un jurnal încă din 2010, când încerca să decidă ce să studieze la facultate. Ulterior, a renunțat la studii, a devenit unul dintre primii angajați ai companiei Stripe și a cofondat OpenAI împreună cu Musk și Altman.

„Este ceva ce folosesc pentru a-mi organiza gândurile și pentru a lua decizii importante”, a declarat el.

O practică rară în lumea tehnologiei

În Silicon Valley, ideea că un director din industria tech își documentează în detaliu gândurile personale a provocat surprindere și ironii.

Comentatori și investitori din tehnologie au glumit pe seama faptului că Brockman și-a „maximizat jurnalul”, sugerând că astfel de notițe pot deveni rapid materiale compromițătoare într-un proces.

Totuși, istoricii și specialiștii în business spun că practica nu este nouă. Andy Grove, fostul CEO Intel, ținea de asemenea jurnale pentru a-și clarifica ideile și strategiile.

În alte cazuri celebre, inclusiv în procesul lui Sam Bankman-Fried, procurorii au folosit note personale și liste private pentru a reconstrui decizii interne și intenții.

Între tehnologie și vulnerabilitate umană

Poate cel mai remarcabil aspect al jurnalului lui Brockman este tonul profund uman al însemnărilor sale.

Într-o industrie dominată de algoritmi, evaluări financiare și competiție tehnologică, notițele sale descriu îndoieli, anxietăți și reflecții personale.

La finalul audierii, Brockman a fost întrebat cum se simte văzându-și jurnalul citit public.

„Este foarte dureros”, a spus el.

A adăugat însă că nu există nimic în acele pagini de care să îi fie rușine. Brockman a mai declarat că a încetat să mai scrie despre OpenAI în jurnalul său în 2023. Nu a explicat motivul.