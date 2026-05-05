Mărturii explozive în procesul OpenAI: Elon Musk dorea să strângă 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte

În cadrul procesului în curs din California, Greg Brockman, cofondatorul OpenAI, a declarat sub jurământ că Elon Musk a susținut transformarea organizației într-o companie cu scop lucrativ, însă doar cu condiția să aibă control total asupra acesteia, relatează Reuters.

Potrivit mărturiei sale, Musk ar fi dorit acest lucru parțial pentru a strânge finanțarea necesară pentru un proiect de colonizare a planetei Marte, estimat la aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Audiat marți, Brockman a explicat că încă din 2017 Musk considera că structura non-profit a OpenAI limita capacitatea de a atrage fonduri suficiente pentru dezvoltarea unor modele avansate de inteligență artificială. În acest context, Musk ar fi propus reorganizarea companiei, însă cu o condiție clară: să devină liderul acesteia.

Singurul alt candidat menționat pentru conducere era Sam Altman, actualul director executiv al companiei.

Brockman a descris în această mărturie o întâlnire tensionată în care Musk ar fi susținut că merită o participație majoritară în companie datorită experienței sale în afaceri. Potrivit mărturiei sale, Musk intenționa să folosească această poziție pentru a finanța construirea unui oraș autosuficient pe Marte. „A spus că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a crea un oraș”, a declarat Brockman, adăugând că Musk dorea să decidă personal momentul în care ar renunța la controlul companiei.

De la colaborare la conflict

Procesul actual a fost deschis de Musk, cofondator al OpenAI, pe motiv că a devenit în mod impropriu o companie pentru profit, abandonând obiectivele caritabile și că s-a transformat într-o entitate orientată spre profit pentru a îmbogăți conducerea.

Musk susține că a contribuit cu 38 de milioane de dolari la OpenAI sub premisa unei organizații caritabile, iar acum solicită despăgubiri de 150 de miliarde de dolari. De asemenea, el cere înlăturarea lui Altman și Brockman din funcțiile de conducere.

De cealaltă parte, OpenAI afirmă că Musk ar fi acționat din frustrare după ce a părăsit consiliul de administrație înainte ca organizația să atingă succesul actual. Compania sugerează, de asemenea, că procesul ar putea avea legătură cu interesele lui Musk în domeniul inteligenței artificiale prin propria sa companie, xAI.

Brockman a dezvăluit că o întâlnire din august 2017, care începuse bine, s-a deteriorat rapid. Musk oferise anterior automobile Tesla unor angajați OpenAI, iar cercetătorul Ilya Sutskever realizase un portret al unei mașini Tesla drept cadou.

Totuși, discuțiile despre structura de acționariat au degenerat. Nemulțumit de propuneri, Musk ar fi devenit vizibil iritat, refuzând oferta și părăsind brusc încăperea luând cu el tabloul și amenințând că va opri finanțarea până la clarificarea situației.

Brockman a mai dezvăluit că participația sa în OpenAI valorează aproape 30 de miliarde de dolari. De asemenea, compania plănuiește investiții masive, estimând cheltuieli de aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru resurse de calcul doar în 2026.

După restructurarea din 2019, OpenAI a reușit să atragă peste 100 de miliarde de dolari de la investitori externi, consolidându-și poziția în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Lansarea chatbotului ChatGPT la finalul anului 2022 a declanșat un val global de interes pentru tehnologia AI generativă.

Legături cu SpaceX și viitorul explorării spațiale

Ambițiile lui Musk privind Marte sunt strâns legate de SpaceX, compania sa aerospațială, care ar putea fi listată la bursă în acest an. Conform unor documente interne, consiliul SpaceX a aprobat acordarea a 200 de milioane de acțiuni cu drepturi speciale lui Musk dacă valoarea companiei ajunge la 7,5 trilioane de dolari și dacă aceasta reușește să stabilească o colonie permanentă pe Marte cu cel puțin un milion de locuitori.

Procesul, aflate în a doua săptămână, ar putea avea consecințe majore asupra viitorului OpenAI, ca și asupra industriei globale a inteligenței artificiale.