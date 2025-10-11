Fostul președinte Joe Biden, supus unui tratament cu radioterapie pentru cancerul agresiv de prostată

Joe Biden urmează un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a confirmat purtătorul său de cuvânt.

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată, potrivit unor informații furnizate sâmbătă de un purtător de cuvânt al acestuia, scrie Mediafax.

Acest diagnostic de cancer i-a fost pus lui Biden în luna mai.

„Ca parte a unui plan de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden este în prezent supus radioterapiei și tratamentului hormonal”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Joe Biden, care va împlini 83 de ani luna viitoare, a trecut în luna septembrie printr-o intervenție medicală numită chirurgie Mohs, destinată îndepărtării celulelor canceroase de pe piele.

Fostul președinte democrat a anunțat în luna mai că suferă de cancer de prostată metastatic.

Echipa sa medicală a precizat că boala are o formă agresivă, dar răspunde la tratamente hormonale, ceea ce oferă șanse favorabile de evoluție pozitivă.