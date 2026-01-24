Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget militar de pe glob

Tehnologia militară avansează rapid, dar forța umană rămâne o componentă esențială a puterii militare. Numărul trupelor active este unul dintre indicatorii principali ai capacității și influenței unui stat în domeniul apărării. Iată topul țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active și a bugetelor de apărare pentru anul 2024.

Folosind date din raportul Military Balance 2025 al International Institute for Strategic Studies (IISS), Business Insider a realizat un clasament al țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active și a bugetelor de apărare pentru anul 2024.

Forțele active includ militari în serviciu, piloți, marinari, operatori speciali și membri ai Marinei. Armatele, în special, se bazează pe mărime pentru a câștiga și ocupa teritorii. De asemenea, militarii pot fi folosiți și pentru control intern.

Experții subliniază că numărul militarilor activi este doar un element al puterii militare, care poate fi suplimentat prin recrutare și mobilizarea rezerviștilor. Mark Cancian, consilier principal la Center for Strategic and International Studies din Washington DC, atrage atenția că „numerele contează, dar există mult mai multe aspecte care definesc capacitatea militară”.

International Institute for Strategic Studies (IISS) analizează separat forțele active, rezerviștii și paramilitarii pentru a oferi o imagine completă a resurselor umane ale fiecărei țări.

De exemplu, Vietnam are cei mai mulți rezerviști din lume, estimați la 5 milioane, însă experții avertizează că experiența lor poate fi depășită, deci utilitatea lor militară este limitată. De asemenea, paramilitarii sunt eficienți pentru securitate internă, dar „ca forță militară, valoarea lor este practic zero”, adaugă Mark Cancian.

Compararea forțelor active globale oferă însă o perspectivă asupra priorităților țărilor în materie de putere militară. Alte elemente care definesc puterea unui stat includ echipamentele, gradul de pregătire, tehnologiile, flotele aeriene și navale, capacitățile amfibii de a debarca forțe de asalt, sistemele de comandă și control sau forțele nucleare. România nu se află în top 25 al țărilor în funcție de dimensiunea forțelor armate active.

Clasamentul țărilor cu cele mai numeroase forțe active:

1. China – 2.035.000 militari activi, buget de apărare: 235 miliarde $

2. India – 1.476.000 militari activi, buget de apărare: 74,4 miliarde $

3. Statele Unite – 1.316.000 militari activi, buget de apărare: 968 miliarde $

4. Coreea de Nord – 1.280.000 militari activi, buget de apărare: nespecificat

5. Rusia – 1.134.000 militari activi, buget de apărare: 120,3 miliarde $

6. Ucraina – 730.000 militari activi, buget de apărare: 28,4 miliarde $

7. Pakistan

8. Iran

9. Etiopia

10. Coreea de Sud

11. Vietnam

12. Egipt

13. Indonezia

14. Brazilia

15. Thailanda

16. Turcia

17. Eritreea (țară din Cornul Africii)

18. Mexic

19. Columbia

20. Sri Lanka

21. Arabia Saudită

22. Japonia

23. Franța

24. Maroc

25. Irak