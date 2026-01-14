Trump spune că SUA vor răspunde ferm dacă Iranul execută protestatari. Declarații despre ajutorul american promis iranienilor din stradă

Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizâd că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestatarilor, relatează CNN. Separat, într-un interviu acordat CBS News, el a avertizat Iranul să nu execute protestatari, afirmând că Statele Unite vor lua „măsuri ferme” dacă regimul spânzură iranieni reținuți.

„Mă întorc acum la Casa Albă, vom analiza întreaga situaţie care se desfăşoară în Iran. Lucruri foarte grave”, a declarat Trump pe pista Baza aeriană Andrews, din Maryland.

Oficiali de rang înalt din domeniul securităţii naţionale au fost văzuţi sosind la Casa Albă marţi după-amiază, în timp ce începea reuniunea pentru discutarea opţiunilor lui Trump.

Printre oficiali s-au numărat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe, preşedintele Statului Major Întrunit, generalul Dan Caine, şi directoarea serviciilor naţionale de informaţii, Tulsi Gabbard.

Vicepreşedintele JD Vance era, de asemenea, aşteptat să participe la reuniune.

„Iranul este în mintea mea când văd genul de morţi care au loc acolo. Credem asta, vom obţine nişte cifre exacte. Le voi avea în aproximativ 20 de minute. Vom obţine cifre precise despre ce se întâmplă în privinţa uciderilor”, a spus preşedintele american.

El a afirmat că SUA vor reacţiona „în consecinţă” la bilanţul actualizat al victimelor pe care îl va primi.

Trump a declarat că nu poate spune care va fi răspunsul său.

„Nu vă pot spune asta. Ştiu exact care ar fi”, a replicat el.

Trump a avertizat Iranul să nu execute protestatari

Statele Unite vor lua „măsuri ferme” dacă regimul va spânzura protestatari reţinuţi.

„Dacă vor face un asemenea lucru, vom lua măsuri foarte puternice”, a declarat preşedintele într-un interviu acordat CBS News, fără a detalia ce formă ar putea lua reacţia SUA.

Într-o postare de marţi pe X, Departamentul de Stat al SUA a afirmat că autorităţile iraniene plănuiesc să-l execute miercuri pe protestatarul iranian reţinut Erfan Soltani, scriind că „peste 10.600 de iranieni au fost arestaţi de regimul Republicii Islamice doar pentru că şi-au cerut drepturile fundamentale. Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a cărui condamnare la moarte a fost stabilită pentru 14 ianuarie, se numără printre aceştia”.

Trump a declarat pentru CBS că nu a aflat informaţii despre spânzurări, dar a avertizat că acestea ar putea provoca un răspuns ferm din partea SUA.

„Nu vrem să vedem întâmplându-se ceea ce se întâmplă în Iran. Şi ştiţi, dacă vor să aibă proteste, asta e una. Când încep să ucidă mii de oameni, iar acum îmi spuneţi despre spânzurări, vom vedea cum va funcţiona asta pentru ei”, a spus Trump. „Nu va funcţiona bine.”

Întrebat ce ajutor este pregătit pentru poporul iranian, Trump a sugerat că ar putea exista asistenţă economică.

„Este mult ajutor pe drum, în diferite forme, inclusiv ajutor economic din partea noastră, şi nu va ajuta foarte mult Iranul”, a afirmat el.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI - PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!!”, a scris el. „Păstrați numele ucigașilor și ale agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor VA ÎNCETA. AJUTORUL ESTE PE DRUM!, a scris Trump pe platforma sa marți.

Execuția unui tânăr de 26 de ani ar fi iminentă

Există temeri că unul dintre miile de protestatari arestați săptămâna trecută, Erfan Soltani, se confruntă cu execuția iminentă după ce a fost judecat și condamnatde la arestarea sa de joi, săptămâna trecută.

Tânărul în vârstă de 26 de ani a fost arestat în Karaj, un oraș situat la periferia nord-vestică a Teheranului, la apogeul protestelor, înainte de întreruperea internetului.

Amnesty International a evidențiat cazul său, avertizând asupra îngrijorărilor că autoritățile iraniene ar putea „recurge din nou la procese rapide și execuții arbitrare pentru a înăbuși și descuraja disidența”. Anul trecut, Iranul a spânzurat cel puțin 1.500 de persoane, a declarat grupul iranian pentru drepturile omului, cu sediul în Norvegia.

Misiunea iraniană la ONU a promis că „manualul” Washingtonului va „eșua din nou”.

„Fanteziile și politica SUA față de Iran sunt înrădăcinate în schimbarea regimului, sancțiunile, amenințările, tulburările manipulate și haosul servind drept modus operandi pentru a fabrica un pretext pentru intervenția militară”, se arată în declarația publicată pe X.

Un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe a comentat presiunea SUA asupra Iranului spunând că „forțele externe ostile Iranului încearcă să folosească tensiunea publică crescândă pentru a destabiliza și distruge statul iranian”.

Autoritățile iraniene au insistat că au recâștigat controlul asupra țării după nopți succesive de proteste în masă la nivel național.

Pentru prima dată în ultimele zile, iranienii au putut marți să efectueze apeluri internaționale, după ce autoritățile au întrerupt toate comunicațiile într-un efort de a înăbuși protestele.

Cel puţin 2.571 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui nou bilanţ

Numărul morţilor în urma protestelor din Iran a ajuns la 2.571 de persoane, a anunțat miercuri grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, oferind cifre actualizate.

Grupul HRANA declarase anterior că a verificat moartea a 2.403 protestatari, 147 de persoane afiliate guvernului, 12 persoane cu vârsta sub 18 ani şi nouă civili care nu participau la proteste.

Un oficial iranian a declarat marţi că aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise, fiind prima dată când autorităţile au dat un bilanţ general al morţilor după mai bine de două săptămâni de tulburări la nivel naţional.

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a îndemnat marţi pe iranieni să continue protestele, promiţând că ajutorul este pe drum. Oficialii iranieni au acuzat SUA şi Israelul că alimentează violenţele din ţară şi au dat vina pentru bilanțul de morţi pe „agenţii terorişti” care primesc ordine din străinătate pentru a instiga la revoltă.

Tulburările, declanşate de condiţiile economice dificile, au reprezentat cea mai mare provocare internă pentru conducătorii Iranului din ultimii cel puţin trei ani şi au survenit într-un moment de intensificare a presiunii internaţionale după atacurile israeliene şi americane de anul trecut, potrivit news.ro.