Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Iranul amenință SUA cu „un răspuns mai dureros și mai decisiv". Portavionul american a ajuns în Oceanul Indian

Publicat:

Iranul a avertizat luni împotriva unei intervenții americane, după recentele proteste reprimate violent în țară, în timp ce Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune, trimițând portavionul USS Abraham Lincoln în apele CENTCOM din Oceanul Indian.

Portavionul USS Abraham Lincoln intră în apele CENTCOM FOTO: X/ @Currentreport1
Portavionul USS Abraham Lincoln intră în apele CENTCOM FOTO: X/ @Currentreport1

Președintele american Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că o „armadă” navală se îndreaptă spre Golful Persic, menținând presiunea asupra Iranului și avertizând de mai multe ori că ar putea lovi țara. „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi urmărim îndeaproape”, a declarat Trump, potrivit Fox News.

Potrivit presei americane, portavionul Abraham Lincoln, aflat anterior în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

Reacția Teheranului a fost rapidă. „Sosirea unei astfel de navă de război nu va afecta hotărârea Iranului de a-și apăra națiunea”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai. „Republica Islamică Iran are încredere în propriile capacități”, a adăugat el.

Sursa video: X/ @Currentreport1

Amenințare cu răspuns dur

Ministerul Apărării din Iran a avertizat că orice agresiune din partea SUA sau a Israelului va fi întâmpinată „cu un răspuns mai dureros și mai decisiv decât în trecut”, a declarat Talaei-Nik, citat de Iran International. „Pregătirea militară a Iranului a crescut în comparație cu războiul de 12 zile din iunie. Cu siguranță, dacă inamicul întreprinde o acțiune ostilă, va eșua mai mult decât înainte și va suferi o înfrângere mai grea”, a adăugat el.

Prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a spus că guvernul a pregătit un plan de conducere a țării în timp de război, dar că Teheranul nu caută un conflict: „Guvernul a pregătit un plan de gestionare a țării în timp de război, deși sperăm că nu va trebui niciodată implementat. Republica Islamică nu intenționează să înceapă un război, dar nu va ezita să apere țara”.

Tensiuni și represalii interne

Iranul și Israelul au fost implicate în iunie 2025 într-un război de 12 zile, declanșat de un atac israelian asupra instalațiilor militare și nucleare iraniene, la care SUA au răspuns lovind trei situri nucleare din Iran.

Citește și: Trump avertizează Iranul: SUA trimit o „flotă uriașă” în regiune

În centrul Teheranului, autoritățile iraniene au instalat un panou uriaș antiamerican, ilustrând un portavion pe cale să fie distrus, cu textul: „Cine seamănă vânt culege furtună”.

În același timp, Iranul a reprima violent recentele manifestații de protest, începute în decembrie de comercianți nemulțumiți de criza economică și amplificate pe 8 ianuarie. Accesul la internet a fost blocat, izolând majoritatea cetățenilor de restul lumii, a subliniat organizația Netblocks. Aceasta susține că blocarea urmărește „mascarea amplorii represiunii sângeroase împotriva civililor”, în timp ce „conturile regimului promovează narațiunea oficială a Republicii islamice”.

Ghidul suprem Ali Khamenei a apărut ultima oară în public pe 17 ianuarie, avertizând că autoritățile „vor rupe spatele răzvrătiților”.

Bilanțul victimelor

Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 de persoane au fost ucise în timpul protestelor: 5.520 manifestanți, 77 minori, 209 membri ai forțelor de securitate și 42 de trecători. De asemenea, se investighează alte 17.091 de posibile decese, iar numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare. HRANA a raportat și arestarea a cel puțin 41.283 de persoane.

Autoritățile iraniene au făcut public primul lor bilanț miercuri, indicând 3.117 morți, majoritatea „martiri” (2.427), respectiv membri ai forțelor de securitate sau trecători. Canalul opoziției Iran International estimează însă peste 36.500 de decese, bazându-se pe documente clasificate și surse de securitate.

Sprijin internațional pentru Iran

În Liban, gruparea șiită pro-iraniană Hezbollah, slăbită după războiul din noiembrie 2024 cu Israelul, a organizat luni adunări în sprijinul Iranului „în fața sabotajului și a amenințărilor americano-sioniste”, la care se preconizează că va lua cuvântul liderul grupării, Naim Qassem.

SUA

