Trump avertizează Iranul: SUA trimit o „flotă uriașă” în regiune

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că SUA dispun de o „flotă uriașă” care se îndreaptă spre apele din jurul Iranului și a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestelor antiguvernamentale care zguduie țara, potrivit EFE.

Întrebat despre tensiunile actuale dintre Washington și Teheran, Trump a afirmat, la bordul Air Force One, că mai multe nave americane se deplasează în regiune „pentru orice eventualitate”.

„Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție. Avem o flotilă mare care merge acolo și vom vedea ce se întâmplă”, a spus liderul american.

Declarațiile sale par să facă referire la mișcările recente ale marinei americane semnalate de experți, care au indicat că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au fost observate părăsind Marea Chinei de Sud, cu destinația aparentă Oceanul Indian.

Donald Trump a susținut că presiunile exercitate de administrația sa au determinat autoritățile iraniene să suspende execuțiile unor protestatari.

„Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem îndeaproape. Am oprit 837 de execuții joi, săptămâna trecută. Altfel, ar fi murit. Toți ar fi fost spânzurați”, a afirmat el.

Întrebat dacă Washingtonul urmărește demisia sau plecarea în exil a liderului suprem iranian, Ali Khamenei, președintele SUA a refuzat să ofere detalii, menționând doar că „nu vrea să intre în amănunte”.

„Problema este că ei știu ce căutăm. Se comit multe asasinate”, a avertizat Donald Trump.