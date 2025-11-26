Investitorul care a prezis criza din 2008 avertizează asupra unei noi bule în domeniul inteligenței artificiale

Investitorul american Michael Burry, celebru pentru predicția prăbușirii pieței imobiliare din SUA în 2008, avertizează asupra unei posibile bule în domeniul inteligenței artificiale, comparând boomul actual cu cel de la începutul anilor 2000, scrie revista Fortune.

În prima sa postare pe Substack,, publicată duminică, intitulată „The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony”, Burry descrie boomul , publicată duminică drept o „glorioasă nebunie”, identificând Nvidia drept compania emblematică pentru momentul în care se așteaptă ca bulele din industrie să explodeze.

„Nebunia aduce bani. Distrugerea creativă și mania creativă sunt exact motivele pentru care SUA sunt centrul inovației în lume. Companiile au voie să se inoveze până la epuizare, iar altele noi apar să facă la fel”, a explicat Burry, comparând situația actuală cu perioada dotcom de la sfârșitul anilor ’90.

În timpul boomului dotcom, industria tech era definită de companii mari și profitabile, precum „Cei Patru Călăreți” – Microsoft, Intel, Dell și Cisco. Astăzi, Burry identifică cinci „călăreți” ai boomului inteligenței artificiale: Microsoft, Google, Meta, Amazon și Oracle, cu Nvidia în poziția centrală, similar Cisco la sfârșitul anilor ’90.

„Și din nou există o Cisco în centrul tuturor, cu unelte și viziune expansivă. Numele ei este Nvidia”, a declarat investitorul. Burry a criticat evaluările în creștere rapidă ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale și capacitatea lor de a susține cererea pentru produsele lor. Recent, fondul său, Scion Asset Management, a cumpărat opțiuni pe Nvidia și Palantir, în valoare de peste 1 miliard de dolari, înainte de a se retrage din administrarea banilor altora.

Răspunsul Nvidia

Nvidia, considerată astăzi cea mai valoroasă companie din lume, evaluată la aproximativ 5 trilioane de dolari, a raportat recent venituri în creștere cu 62% față de anul trecut. Directorul financiar Colette Kress a respins afirmațiile lui Burry privind durata de viață a procesoarelor Nvidia, subliniind eficiența și longevitatea hardware-ului datorită sistemului software CUDA.

CEO-ul Jensen Huang a declarat pentru Fox Business că investițiile planificate reprezintă un procent „mic” din venituri și a respins ideea unei bule sau a unui cerc financiar circular: „Am reinventat calculul pentru prima dată în 60–70 de ani. Toate calculatoarele instalate la nivel global sunt modernizate pentru computing accelerat, GPU-uri video și inteligență artificială. Această dezvoltare va dura mulți ani de acum înainte.”