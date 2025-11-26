search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
Experiențe fără compromisuri pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Noua gamă de laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR este echipată cu plăci grafice GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell și pot fi un cadou care aduce bucurie celor dragi, fiind disponibile la prețuri promoționale în perioada sărbătorilor de iarnă. Noile chipuri NVIDIA se folosesc de AI la fiecare pas pentru a împinge limitele atât pentru gaming, cât și pentru creația de conținut, oferind o grafică incredibil de realistă și experiențe vizuale la un nivel superior.

Prin integrarea AI la fiecare pas, performanța este multiplicată spectaculos de către NVIDIA DLSS 4, cadrele cu trasare completă a razelor de lumină sunt afișate la o viteză ridicată, iar NVIDIA Studio devine companionul perfect pentru orice tip de proiect creativ. Tot ce trebuie să faci este să îți dai frâu liber creativității.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie specializată dezvoltată de NVIDIA, bazată pe Inteligența Artificială, care utilizează rețele neuronale complexe pentru a spori performanța grafică și a îmbunătăți calitatea imaginilor în timp real. DLSS este capabilă să eșantioneze imagini la o rezoluție redusă și utilizează date despre mișcarea în spațiul virtual și feedback de la cadrele anterioare pentru a reconstrui ulterior imagini la calitate nativă sau chiar superioară când este activată concomitent și funcția Super Resolution.

DLSS 4 merge cu un pas înainte față de generația anterioară, integrând noul model AI Transformer, care îmbunătățește vizibil calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware GeForce RTX. Pe plăcile grafice GeForce RTX din seria 50, DLSS 4 permite crearea a până la 3 cadre intermediare suplimentare per cadru randat cu ajutorul Multi Frame Generation. Implementarea pe viitor a tehnologiei NVIDIA Reflex 2 va asigura o receptivitate sporită și timpi de reacție aproape instantanei, prin Frame Warp, o inovație care ține cont de cea mai recentă intrare a mouse-ului din joc pentru a intui mișcările viitoare.

Testele efectuate cu Reflex 2 relevă un avantaj important în jocurile competitive prin scăderea latenței de la 64 ms la doar 16 ms într-un mediu controlat. La un frame rate de 144 Hz, activarea Reflex 2 rezultă în reducerea întârzierii de afișare a imaginilor pe ecran fată de momentul desenării acestora de la 9 cadre la doar 2 cadre.

Creație accelerată la fiecare pas de AI prin NVIDIA Studio

NVIDIA Studio îți aduce un avantajul creativ important: performanță maximă în editare video, randare 3D sau design grafic, cu accelerări RTX integrate eficient în aplicațiile profesionale datorită unei serii de instrumente exclusive. Driverele Studio, optimizate constant pentru stabilitate, alături de instrumentele bazate pe AI, transformă felul în care lucrezi.

Cu ajutorul plăcilor grafice GeForce RTX seria 50 și a nucleele Tensor AI integrate, beneficiezi chiar acum de cea mai avansată tehnologie AI pentru gaming, creație, productivitate și dezvoltare, direct pe laptopul tău ROG.

Trasare completă a razelor de lumină cu laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus dotate cu GeForce RTX seria 50

Poți beneficia de avantajele celei mai noi generații a tehnologiei NVIDIA RTX folosind unul din laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 dotat cu plăci video GeForce RTX seria 50 până la configurații foarte performante care integrează modelul de top NVIDIA GeForce RTX 5090 dezlănțuit până la un TGP maxim de 175 W prin Dynamic Boost cu ajutorul unui sistem de răcire ultra-performant.

Pentru a obține și ultimul strop de performanță posibil, aceste laptopuri sunt capabile să redirecționeze automat cadrele direct de la GPU-ul discret către ecran, lucru care nu ar fi fost posibil fără implementarea unui comutator specializat MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, dotare care îmbunătățește performanța disponibilă cu aproximativ 5-10%.

Aceste laptopuri ROG extrem de performante nu sacrifică durata de viață a bateriei, folosind toate avantajele suitei de tehnologii avansate bazate pe Inteligența Artificială NVIDIA Blackwell Max-Q. Noile laptopuri ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 cu GeForce RTX seria 50 sunt un cadou care le va aduce bucurie celor dragi și pot fi comandate direct din eShop ASUS România în perioada sărbătorilor de iarnă la prețuri promoționale.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

