Atac aerian cu bombe ghidate asupra Harkovului: explozii și incendii devastatoare în două cartiere, 9 persoane au fost rănite

Orașul Harkov a fost vizat în noaptea de 21 octombrie de un atac cu bombe aeriene ghidate (KAB) lansate de armata rusă, provocând pagube semnificative și rănirea mai multor persoane.

Conform primarului orașului, Igor Terekhov, exploziile au fost înregistrate în jurul orei 00:05 în două districte: Industrial și Nemyshlyanske. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior asupra lansărilor de rachete rusești în direcția Harkovului, potrivit focus.

„Rachetele KAB au lovit districtul Industrial, vizând un sector rezidențial privat. La fața locului a izbucnit un incendiu”, a precizat primarul pe canalul său de Telegram, adăugând că exploziile au continuat, fiind raportate cel puțin patru detonări deasupra orașului.

Potrivit informațiilor preliminare, atacul a avariat cel puțin 15 locuințe private în districtul Industrial.

În jurul orei 01:00, armata rusă a vizat și cartierul Nemyshlyanske.

În urma bombardamentului, cel puțin 9 persoane au fost rănite în districtul Industrial.

Situația din Harkov rămâne tensionată, iar locuitorii sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să respecte indicațiile autorităților.