search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Trump ameninţă să taie finanţarea orașului New York dacă Zohran Mamdani câştigă cursa pentru primărie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale ale oraşului New York dacă democratul Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează dpa.

Zohran Mamdani este favorit în sondaje FOTO EPA-EFE
Zohran Mamdani este favorit în sondaje FOTO EPA-EFE

Trump l-a calificat pe candidatul în vârstă de 34 de ani drept un „comunist” care ar lăsa metropola cu „ZERO şanse de succes sau chiar de supravieţuire”, într-un mesaj postat luni pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, dacă Mamdani câştigă, „este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, în afară de minimul necesar”.

La fel ca (campania) lui, am diagnosticat criza din viața newyorkezilor din clasa muncitoare, costul vieții. Dar, spre deosebire de el, vom realiza acest lucru. Și acesta este un contrast pe care nu-l suportă”, a reacționat luni Mamdani, pentru CNN.

New Yorkul își alege primarul

Newyorkezii merg la urne marţi pentru a-şi alege un nou primar. Cinci milioane de alegători vor vota pentru a-l alege pe cel de-al 111-lea primar al metropolei americane. Peste 60% dintre votanți sunt democrați.

Sondajele arată că Mamdani conduce cu o marjă largă în faţa fostului guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care candidează ca independent.

Candidatul republican Curtis Sliwa, în vârstă de 71 de ani, este considerat ca având puţine şanse să câştige, ceea ce l-a determinat pe Trump să afirme că un vot pentru Sliwa l-ar ajuta de fapt pe Mamdani.

El i-a îndemnat în schimb pe alegători să-l susţină pe Cuomo, în pofida criticilor fostului guvernator la adresa lui Trump în timpul pandemiei de covid-19. „Indiferent dacă vă place personal de Andrew Cuomo sau nu, nu aveţi de ales. Trebuie să votaţi pentru el şi să sperăm că va face o treabă fantastică”, a scris el.

Mamdani, membru al Adunării Statului New York şi afiliat organizaţiei de stânga Socialiştii Democraţi din America, a făcut campanie susţinând politici cum ar fi controlul chiriilor şi servicii gratuite de transport cu autobuzul şi îngrijirea copiilor, finanţate din impozite mai mari pentru cei bogaţi şi întreprinderi.

Dacă va fi ales, el ar deveni primul primar musulman al oraşului New York, care are peste 8 milioane de locuitori.

Mamdani, în vârstă de 34 de ani a mobilizat alegătorii tineri şi progresişti, alarmându-i pe democraţii mai moderaţi, care se tem de schimbare mult prea radicală spre stânga, care ar putea avea efecte negative, scrie Politico.

Întrebat despre influența pe care ar putea-o avea în afara SUA, Mamdani a răspuns: „Deocamdată rămân concentrat în plan local...Îmi doresc doar să refocalizăm atenția asupra oamenilor simpli și a problemelor legate de accesibilitate, care lipsesc de mult prea mult timp.”

SUA

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
playtech.ro
image
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate