Donald Trump nu explică mesajul ambiguu față de situația din Iran: „Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău”

Donald Trump nu a clarificat în declarațiile din această seară ce a vrut să transmită prin afirmația „ajutorul este pe drum” în contextul protestelor din Iran, insistând că publicul trebuie să interpreteze mesajul de unul singur și oferind puține detalii oficiale.

În cadrul declarațiilor sale din această seară, așteptate cu mare interes de întreaga lume, președintele american Donald Trump a refuzat să clarifice mesajul său pentru protestatarii din Iran, postat pe rețelele sociale, în care afirma că „ajutorul este pe drum”. Întrebat de jurnaliști ce a dorit să transmită prin acea postare, Trump le-a răspuns:

„Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău”.

Mesajul liderului de la Casa Albă a generat numeroase speculații, având în vedere contextul protestelor masive din Iran, soldate cu victime și arestări, însă președintele a precizat că nimeni nu a reușit să-i furnizeze un număr exact al persoanelor ucise în cadrul demonstrațiilor recente, notează Agerpres.

Tot în această zi, Donald Trump s-a deplasat la Detroit, unde a susținut un discurs despre economie, axat pe investiții și creșterea americană, dar evitând să detalieze acțiunile concrete sau natura ajutorului menționat pentru Iran.

Declarațiile din această seară au venit într-un moment de tensiune internațională, iar lipsa clarificărilor ridică întrebări despre modul în care administrația americană intenționează să reacționeze la protestele și violențele recente din Iran, lăsând interpretarea mesajului la latitudinea publicului și a mass-media internaționale.