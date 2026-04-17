Înaltul episcop al Bisericii Anglicane se alătură Papei Leon după ce acesta a condamnat „o mână de tirani” care devastează lumea, în semn de mustrare la adresa lui Trump

Arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, s-a raliat poziției exprimate de Ppapa Leon XIV, după ce Suveranul Pontif a denunțat, într-un discurs cu accente neobișnuit de dure, „o mână de tirani” care devastează lumea – într-o critică interpretată ca fiind îndreptată împotriva președintelui american Donald Trump.

Înaintea unei întâlniri programate la Roma, Mullally a susținut apelul „curajos” al Papei pentru instaurarea unei „împărății a păcii”, insistând asupra responsabilității liderilor politici de a epuiza toate căile posibile pentru soluționarea conflictelor pe cale pașnică și justă.

„Mă alătur fratelui meu în Hristos în acest demers ferm pentru pace”, a transmis aceasta, evocând costul uman „incalculabil” al războaielor: vieți pierdute, familii destrămate, destine frânte. În viziunea sa, nu doar creștinii, ci toți oamenii de bună-credință sunt chemați să lucreze și să se roage pentru pace.

Declarațiile vin în contextul în care Papa Leon a lansat, în timpul unei vizite în Cameroon, un atac frontal la adresa liderilor care instrumentalizează religia pentru a justifica violența. Aflat la Bamenda, într-o regiune marcată de ani de conflict separatist, Suveranul Pontif a vorbit despre un „ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte”, alimentat de interese economice și militare.

Într-un discurs susținut la Catedrala Saint Joseph's, Papa a denunțat ipocrizia „stăpânilor războiului”, care ignoră faptul că distrugerea se produce într-o clipă, în timp ce reconstrucția poate dura o viață. El a criticat și dezechilibrul flagrant dintre sumele uriașe alocate pentru armament și lipsa resurselor pentru educație, sănătate și reconstrucție.

Reacția lui Donald Trump nu a întârziat

Pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe Papă drept „slab” și „excesiv de liberal”, acuzându-l că ar avea poziții periculoase în materie de politică externă și securitate. Într-o serie de declarații virulente, Trump a sugerat inclusiv că alegerea lui Leo ca Papă s-ar datora originii sale americane.

Tensiunea a escaladat după ce Trump a publicat o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea într-o ipostază ce amintea de Iisus Hristos, gest care a stârnit reacții critice inclusiv din partea susținătorilor săi. Ulterior, acesta a minimalizat controversa, susținând că imaginea ar fi fost interpretată greșit.

În replică, Papa Leon și-a reafirmat poziția, subliniind că nu se teme de administrația Trump și că va continua să condamne războiul și violența. Fără a intra într-o confruntare directă, el a insistat că mesajul Evangheliei nu trebuie deturnat în scopuri politice sau militare.

În cadrul turneului său african, care include mai multe state, Pontiful a reiterat ideea că lumea este „sfâșiată de o mână de tirani”, dar încă susținută de solidaritatea dintre oameni. Mesajul său rămâne unul constant: promovarea dialogului, a cooperării internaționale și a soluțiilor juste.

Criticile sale vizează în mod repetat conflictul din Iran, pe care l-a descris drept sursă de „violență absurdă și inumană”. Într-un mesaj pascal recent, rostit la Basilica Sfântul Petru Papa a lansat un apel tranșant: „Destul cu războiul!”.

În același registru, el a condamnat declarațiile alarmiste ale lui Trump privind o posibilă distrugere totală, calificându-le drept „complet inacceptabile”.

Într-o lume marcată de conflicte și polarizare, discursul Papei și reacțiile pe care le generează conturează o falie tot mai adâncă între viziuni opuse asupra puterii, credinței și responsabilității globale.