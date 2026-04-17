search
Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Înaltul episcop al Bisericii Anglicane se alătură Papei Leon după ce acesta a condamnat „o mână de tirani” care devastează lumea, în semn de mustrare la adresa lui Trump

0
0
Publicat:

Arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, s-a raliat poziției exprimate de Ppapa Leon XIV, după ce Suveranul Pontif a denunțat, într-un discurs cu accente neobișnuit de dure, „o mână de tirani” care devastează lumea – într-o critică interpretată ca fiind îndreptată împotriva președintelui american Donald Trump.

Sarah Mullally, prima femeie conduce Biserica Angliei/FOTO:EPA/EFE
Înaintea unei întâlniri programate la Roma, Mullally a susținut apelul „curajos” al Papei pentru instaurarea unei „împărății a păcii”, insistând asupra responsabilității liderilor politici de a epuiza toate căile posibile pentru soluționarea conflictelor pe cale pașnică și justă.

„Mă alătur fratelui meu în Hristos în acest demers ferm pentru pace”, a transmis aceasta, evocând costul uman „incalculabil” al războaielor: vieți pierdute, familii destrămate, destine frânte. În viziunea sa, nu doar creștinii, ci toți oamenii de bună-credință sunt chemați să lucreze și să se roage pentru pace.

Declarațiile vin în contextul în care Papa Leon a lansat, în timpul unei vizite în Cameroon, un atac frontal la adresa liderilor care instrumentalizează religia pentru a justifica violența. Aflat la Bamenda, într-o regiune marcată de ani de conflict separatist, Suveranul Pontif a vorbit despre un „ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte”, alimentat de interese economice și militare.

Într-un discurs susținut la Catedrala Saint Joseph's, Papa a denunțat ipocrizia „stăpânilor războiului”, care ignoră faptul că distrugerea se produce într-o clipă, în timp ce reconstrucția poate dura o viață. El a criticat și dezechilibrul flagrant dintre sumele uriașe alocate pentru armament și lipsa resurselor pentru educație, sănătate și reconstrucție.

Reacția lui Donald Trump nu a întârziat

Pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe Papă drept „slab” și „excesiv de liberal”, acuzându-l că ar avea poziții periculoase în materie de politică externă și securitate. Într-o serie de declarații virulente, Trump a sugerat inclusiv că alegerea lui Leo ca Papă s-ar datora originii sale americane.

Tensiunea a escaladat după ce Trump a publicat o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea într-o ipostază ce amintea de Iisus Hristos, gest care a stârnit reacții critice inclusiv din partea susținătorilor săi. Ulterior, acesta a minimalizat controversa, susținând că imaginea ar fi fost interpretată greșit.

În replică, Papa Leon și-a reafirmat poziția, subliniind că nu se teme de administrația Trump și că va continua să condamne războiul și violența. Fără a intra într-o confruntare directă, el a insistat că mesajul Evangheliei nu trebuie deturnat în scopuri politice sau militare.

În cadrul turneului său african, care include mai multe state, Pontiful a reiterat ideea că lumea este „sfâșiată de o mână de tirani”, dar încă susținută de solidaritatea dintre oameni. Mesajul său rămâne unul constant: promovarea dialogului, a cooperării internaționale și a soluțiilor juste.

Criticile sale vizează în mod repetat conflictul din Iran, pe care l-a descris drept sursă de „violență absurdă și inumană”. Într-un mesaj pascal recent, rostit la Basilica Sfântul Petru Papa a lansat un apel tranșant: „Destul cu războiul!”.

În același registru, el a condamnat declarațiile alarmiste ale lui Trump privind o posibilă distrugere totală, calificându-le drept „complet inacceptabile”.

Într-o lume marcată de conflicte și polarizare, discursul Papei și reacțiile pe care le generează conturează o falie tot mai adâncă între viziuni opuse asupra puterii, credinței și responsabilității globale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălin Ionescu, mărturisiri șocante despre problemele cu inima. Alimentul banal care l-a pus pe picioare: „Un miracol”
image
Astăzi se împlinesc 146 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României. Cum a luat naștere instituția-cheie a economiei românești

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță