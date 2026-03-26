Video Moment critic deasupra Iranului: imagini dramatice arată cum un avion de luptă american scapă ca prin minune de o rachetă iraniană

Un incident periculos a avut loc în spațiul aerian iranian: un avion de luptă american a fost vizat de o rachetă sol-aer lansată de sistemele de apărare iraniene.

Imaginile difuzate de presa internațională arată că racheta a trecut la mică distanță de a, fără a-l lovi, evitând astfel o tragedie majoră.

Pilotul avionului a reușit manevre rapide, care i-au permis să evite impactul.

Deși SUA au pierdut aeronave în acest război, niciuna nu a fost, până acum, lovită de foc inamic, potrivit CNN.

Trei avioane F-15 americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană, toți cei șase membri ai echipajului eșuând să se catapulteze în siguranță.

Săptămâna trecută, un avion de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului, deși cauza rămâne neclară. Armata americană a precizat că incidentul „nu a fost cauzat de foc inamic sau de foc prietenesc.”

Toți cei șase membri ai echipajului aflați la bordul KC-135 au fost uciși.