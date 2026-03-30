Reactorul Khondab din Iran, grav avariat și scos din funcțiune în urma atacurilor, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Reactorul de cercetare Khondab din Iran a fost grav avariat de atacuri și nu mai este operațional. Instalația a fost lovită și în iunie anul trecut.

„Pe baza analizei independente a imaginilor din satelit şi a cunoștințelor despre instalație, AIEA a confirmat că uzina de producţie a apei grele de la Khondab (noua denumire a reactorului de la Arak - n.r.), despre care Iranul a raportat că a fost atacată pe 27 martie, a suferit daune grave şi nu mai este operaţională”, a transmis Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) pe platforma de socializare X, scrie Agerpres.

AIEA a mai precizat că „instalația nu conține niciun material nuclear declarat”.

Armata israeliană a anunțat vineri că a efectuat un atac asupra unui complex de apă grea lângă Arak, în centrul Iranului, descriind uzina drept „un loc cheie de producție de plutoniu pentru arme nucleare”.

De asemenea, IDF a lansat un atac și asupra instalației din Yazd, pe care a descris-o drept o „facilitate de extracție a uraniului” și „singura de acest fel din Iran”.

„Această instalație este singura de acest fel din Iran, unde materiile prime extrase din sol sunt supuse unor procese mecanice și chimice pentru a putea fi ulterior utilizate ca materiale precursoare pentru îmbogățirea uraniului”, a declarat armata israeliană, adăugând că este un „proces extrem de important pentru programul de arme nucleare promovat de regim”.

Reactorul din apropierea oraşului Arak fusese lovit şi în iunie anul trecut, când Israelul şi SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene.

La acea vreme, AIEA a declarat că lucrările de construcție erau încă în desfășurare şi că, prin urmare, nu se aflau materiale nucleare acolo.