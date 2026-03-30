Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Donald Trump, avertizat că armata sa va intra în „mlaștina morții” dacă America va trimite forțe terestre se invadeze Iranul

Iranul l-a avertizat duminică seara pe Donald Trump că va trimite mii de soldați în „mlaștina morții”, dacă președintele SUA va invada țara.

Militari SUA FOTO: X

Liderii iranieni au declarat că forțele lor sunt pregătite și așteaptă soldații americani, amenințând că „îi vor arde de vii și îi vor pedepsi pe partenerii lor regionali pentru totdeauna”.

Aproximativ 2.500 de pușcași marini americani au sosit în Golf, pe fondul unor informații potrivit cărora președintele american ar planifica o invazie terestră iminentă, scrie Daily Mail.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a acuzat SUA că plănuiesc un atac terestru în timp ce vorbesc despre soluții diplomatice, după ce nava USS Tripoli, o navă de asalt amfibie, a sosit vineri în Orientul Mijlociu transportând mii de pușcași marini și marinari.

El a adăugat: „Focul nostru continuă. Rachetele noastre sunt pregătite. Hotărârea și credința noastră au crescut.”

Oficialii americani au declarat pentru Washington Post că orice potențială operațiune terestră nu ar ajunge la o invazie pe scară largă și ar putea implica, în schimb, o serie de raiduri.

Însă purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, Ebrahim Zolfaqari, a declarat duminică: „Din păcate, liderii Statelor Unite au delegat autoritatea de a comanda forțele armate unei persoane care, din cauza pozițiilor și deciziilor dezechilibrate, periculoase și greșite, a condus armata americană în mlaștina morții.”

Comandamentul Central al SUA a declarat că nava USS Tripoli era echipată cu „avioane de transport și de luptă, precum și cu mijloace de asalt amfibiu și tactice”.

Conducătorii militari americani au discutat despre ocuparea insulei Kharg, un important nod de export al petrolului iranian din Golful Persic, precum și despre efectuarea de raiduri în zonele de coastă din apropierea Strâmtorii Hormuz, care se află sub blocadă, a relatat Washington Post.

Trupele ar putea fi desfășurate pentru a distruge armele care ar putea viza transportul comercial și militar, au declarat oficialii, unul dintre ei adăugând că îndeplinirea obiectivelor ar putea dura „câteva luni”.

Cu toate acestea, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că America și-ar putea atinge toate obiectivele fără trupe terestre.

Războiul, care a intrat acum în a cincea săptămână, a pus în pericol aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, a provocat o penurie de îngrășăminte și a perturbat grav traficul aerian.

Controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz și atacurile sale de represalii asupra statelor din Golf au provocat valuri de șoc pe piețele mondiale.

În ultima lună, 13 soldați americani au fost uciși în luptă.

Aproximativ 62% dintre americani se opun unei invazii terestre, potrivit unui sondaj realizat de Associated Press, iar 12% sunt în favoarea acesteia.

Cucerirea insulei Kharg ar fi periculoasă și ar putea fi mai sigur pentru forțele militare să amplaseze mine în jurul insulei pentru a obliga Iranul să-și retragă propriile dispozitive amplasate în Strâmtoarea Ormuz, a declarat un expert militar.

Ofițerul de armată în rezervă Michael Eisenstadt, director la Institutul pentru Politica Orientului Apropiat din Washington, a declarat: „Pur și simplu nu aș vrea să mă aflu în acel loc mic, având în vedere capacitatea Iranului de a lansa drone și, poate, artilerie.”

Între timp, Marea Britanie se pregătește să desfășoare o navă a Marinei Regale care a fost modernizată cu drone autonome de detectare a minelor.

Nava de debarcare amfibie RFA Lyme Bay ar putea fi trimisă în Strâmtoarea Ormuz. O sursă din domeniul apărării a declarat că nu s-a luat încă nicio decizie, dar a adăugat: „Această măsură preventivă le oferă miniștrilor opțiuni... pentru a contribui la reluarea fluxului normal al transportului maritim comercial.”

Domnul Trump a criticat Marea Britanie, susținând că Regatul Unit „ar trebui să se implice cu entuziasm” în eforturile de redeschidere a căii navigabile.

Blocada strâmtorii de către Iran a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la combustibil, un baril de țiței ajungând la 98 de euro – față de aproximativ 58 de euro înainte de război.

Trump a declarat sâmbătă că negocierile cu Teheranul „merg foarte bine”, chiar dacă Iranul insistă că nu negociază cu Casa Albă.

El a avertizat Iranul să pună capăt blocadei – care a lăsat aproximativ 2.000 de nave blocate în Golful Persic – sau să se confrunte cu atacuri asupra infrastructurii sale energetice, dar a prelungit termenul limită până pe 6 aprilie.

Acest lucru a avut loc în contextul în care Pakistanul a anunțat aseară că va găzdui în zilele următoare discuții între SUA și Iran.

Duminică, în unele zone ale capitalei iraniene Teheran și ale orașului vecin Karaj, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma unor atacuri asupra infrastructurii, șrapnelul avariind o parte din rețeaua electrică.

