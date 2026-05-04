Iranul avertizează că orice „interferenţă americană” în Strâmtoarea Ormuz va fi considerat o „încălcare a armistițiului”

Un oficial iranian de rang înalt a avertizat luni, 4 mai, că Teheranul va considera orice „interferenţă americană” în Strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistițiului aflat în vigoare, după ce președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei operațiuni de escortare a navelor blocate în Golf, transmite AFP.

„Orice interferenţă americană în noul regim maritim al Strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistiţiului”, a declarat pe X Ebrahim Azizi, preşedintele comisiei parlamentare pentru securitatea naţională, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Declarația vine după ce Donald Trump a anunțat duminică, pe platforma sa Truth Social, că Marina SUA va începe de luni să escorteze navele țărilor terțe care se află blocate în strâmtoare.

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris preşedintele Statelor Unite, referindu-se la ambarcațiuni aparținând unor state „care nu sunt implicate” în conflictul actual cu Iranul.

Donald Trump a precizat că operațiunea, denumită „Project Freedom”, va începe „luni dimineaţă, ora Orientului Mijlociu”.

Amintim că duminică, 3 mai, un petrolier a fost lovit de proiectile neidentificate în largul Emiratelor Arabe Unite, în apropierea Strâmtorii Ormuz, fără ca incidentul să provoace victime, a anunțat luni agenția britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.