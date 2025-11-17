Garda Naţională americană trimisă de Trump începe să se retragă din Portland şi Chicago

Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale americane desfăşuraţi în Chicago şi Portland au început să se retragă duminică, a informat presa din SUA.

Se întâmplă după ce trimiterea lor de către administraţia Trump a fost contestată în justiţie, notează AFP, citată de Agerpres.

Donald Trump a trimis, începând din iunie, Garda Naţională în mai multe oraşe conduse de democraţi, inclusiv Los Angeles şi Washington, de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale. Preşedintele republican a justificat desfăşurarea acestui corp de rezervă al armatei prin dorinţa de a combate ceea ce el a descris ca fiind o creştere a criminalităţii.

Responsabili ai Departamentului Apărării au anunţat retragerea a 400 de soldaţi în total, câte 200 din fiecare oraş, potrivit New York Times, Aceşti soldaţi, veniţi din California şi Texas, nu au fost desfăşuraţi pe străzi din cauza unor contestaţii în justiţie.

Garda Naţională activată de Donald Trump rămâne prezentă în ambele oraşe. Aproximativ 300 de membri ai Gărzii Naţionale din Illinois rămân desfăşuraţi în Chicago, iar 100 de membri ai forţelor din Oregon sunt staţionaţi în Portland.

Comandamentul nord-american, care supervizează operaţiunile militare din America de Nord, a declarat vineri pe X că va „modifica şi/sau redimensiona” impactul Gărzii Naţionale „în Portland, Los Angeles şi Chicago”, fără a oferi detalii suplimentare.

Cine controlează în mod normal Garda Națională

Măsura preşedintelui american privind desfăşurarea Gărzii Naţionale este neobişnuită, deoarece aceste forţe sunt în mod normal controlate de guvernatorul fiecărui stat. Ele sunt mobilizate în caz de urgenţă pe teritoriul american, cum ar fi un dezastru natural.

În oraşele în care au fost desfăşurate până în prezent, membrii Gărzii Naţionale servesc în principal la protejarea clădirilor federale şi a agenţilor poliţiei Imigraţiei în timpul raidurilor. Dar stânga americană se teme că aceste trupe vor fi folosite pentru misiuni de menţinere a ordinii şi desfăşurate direct împotriva populaţiei.

Un judecător federal a decis, la începutul acestei luni, că desfăşurarea de trupe în Portland este „ilegală” şi a emis o interdicţie permanentă a acesteia, afirmând că Constituţia SUA nu acordă astfel de puteri guvernului federal.

În octombrie, o instanţă de fond şi o curte de apel au blocat, de asemenea, utilizarea Gărzii Naţionale în Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite. Curtea Supremă a SUA examinează în prezent dosarul.