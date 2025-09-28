Donald Trump trimite Garda Națională în Portland, oraș condus de un primar democrat. Cere „folosirea forței maxime”

Într-o nouă decizie controversată, Donald Trump a ordonat desfășurarea armatei în Portland, cel mai mare oraș din statul Oregon, condus de un primar democrat.

„Îi ordon secretarului apărării, Pete Hegseth, să desfășoare toate trupele necesare, pentru a proteja Portland-ul devastat de război și sediile autorităților de imigrație, aflate sub asediul Antifa și al altor teroriști domestici” - Este mesajul transmis de Trump pe platforma sa, Truth Social, scrie BBC.

„Autorizez, de asemenea, folosirea forței maxime dacă este necesar”, a adăugat președintele, fără a preciza ce înțelege prin asta. În orașul Portland au loc, de mai multe luni, proteste împotriva agenților de la imigrație și a raziilor care s-au intensificat, de când Trump a ajuns la Casa Albă.

Anunțul marchează o nouă extindere a desfășurării trupelor în orașele americane, pe fondul unei represiuni mai ample a administrației Trump împotriva imigrației ilegale.

Cea mai recentă măsură a stârnit reacții negative din partea legislatorilor democrați, care au afirmat că nu este necesară desfășurarea trupelor federale în Portland.

„Nu există nicio amenințare la adresa securității naționale în Portland. Comunitățile noastre sunt sigure și calme”, a declarat Tina Kotek, guvernatoarea statului Oregon.

Kotek a declarat sâmbătă într-o conferință de presă că „orice intervenție ar constitui un abuz de putere” și a afirmat că lucrează împreună cu procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, „pentru a vedea dacă este necesară o reacție”.

Trupele Gărzii Naționale au acționat și în Los Angeles și Washington, cu scopul de a combate infracționalitatea, și urmează să fie desfășurate și în Tennessee.