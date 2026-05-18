Mesaj îngrijorător din Belarus: armata lui Lukașenko intră în exerciții militare complexe cu scenarii nucleare alături de Rusia

Belarus intră într-o nouă etapă a cooperării militare cu Rusia, după ce Ministerul Apărării de la Minsk a anunțat începerea unor exerciții privind utilizarea armelor nucleare tactice. Antrenamentele, desfășurate pe teritoriul belarus în colaborare cu armata rusă, au rolul de a testa capacitatea de reacție a trupelor și pregătirea pentru manipularea munițiilor speciale, într-un context regional tot mai tensionat.

Potrivit comunicatului oficial transmis de agenția de stat BELTA, exercițiile urmăresc „îmbunătățirea nivelului de pregătire al personalului militar” și verificarea stării tehnice a armamentului și echipamentelor speciale necesare îndeplinirii unor misiuni de luptă în zone neplanificate.

Autoritățile belaruse susțin că manevrele nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat și nu reprezintă o amenințare pentru securitatea regională.

Cu toate acestea, amploarea exercițiului și componenta nucleară au stârnit îngrijorări în rândul statelor occidentale, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor crescute dintre Rusia și NATO, potrivit Blic.

Exercițiul include simulări privind transportul armelor nucleare tactice, pregătirea acestora pentru utilizare și desfășurarea rapidă a forțelor în zone nepregătite.

Militarii vor exersa inclusiv deplasări pe distanțe lungi, măsuri de camuflaj și coordonarea unităților implicate în eventuale operațiuni speciale.

Analiștii militari consideră că astfel de exerciții transmit un mesaj strategic către Occident și confirmă apropierea tot mai accentuată dintre Minsk și Moscova.

Belarus a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți aliați ai Kremlinului, iar prezența armelor nucleare tactice rusești pe teritoriul belarus este privită ca o schimbare majoră în arhitectura de securitate a Europei de Est.

Deși oficialii de la Minsk insistă că exercițiile au un caracter defensiv, desfășurarea lor alimentează temerile privind escaladarea militară în regiune și riscul unei confruntări indirecte între Rusia și statele membre NATO.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, este cel mai apropiat aliat al lui Putin de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.