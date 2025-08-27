search
27 August 2025
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, declarații virulente după perchizițiile FBI

Fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, a făcut primele declarații după ce FBI i-a percheziționat locuința săptămâna trecută, relatează The Independent.

image

FBI a efectuat vineri dimineață percheziții la casa acestuia din Bethesda, Maryland, dar și la biroul din Washington al fostului consilier al lui Trump, în cadrul unei anchete legate de documente clasificate.

 Bolton, devenit un critic înverșunat al președintelui american, a scris luni un editorial în Washington Examiner, în care a criticat dur abordarea lui Trump în negocierile Rusia-Ucraina, după summiturile din Alaska și Washington.

„Politica lui Donald Trump față de Ucraina nu este mai coerentă de astăzi decât a fost vinerea trecută, când administrația sa a pus în aplicare mandate de percheziție a casei și a biroului meu”, și-a început Bolton articolul. „Prăbușindu-se pe fondul confuziei și grabe, negocierile lui Trump și-ar putea da ultima suflare împreună cu campania sa pentru Premiul Nobel pentru Pace.”

„Ritmul frenetic în care Trump a încercat să rezolve un conflict extraordinar de complex în ultimele două săptămâni a fost doar una dintre numeroasele greșeli semnificative”, a spus Bolton.

În urma summitului din Alaska cu Putin, Trump s-a răzgândit într-un mod uluitor a continuat fostul său consilier pe probleme de securitate națională, subliniind că președintele SUA a abandonat amenințările sale anterioare de a impune sancțiuni sau tarife vamale dacă nu se ajunge la un acord.

În urma întâlnirii la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni, Trump a anunțat că plănuiește să aranjeze o întâlnire trilaterală.

„Nimic din toate acestea nu era realist și nicio întâlnire nu pare probabilă în curând”, a punctat Bolton.

„Eforturile președintelui SUA din ultimele două săptămân ne-ar putea îndepărta și mai mult decât înainte de pace și de o soluționare justă pentru Ucraina”.

image

La câteva ore după raidurile FBI de vineri, Trump a declarat că nu a avut cunoștință de ele decât după ce au avut loc. „Am văzut la televizor în această dimineață”, a declarat el reporterilor. Președintele american a menționat totuși că „nu este un fan” al lui Bolton.

„Și casa mea a fost percheziționată”, a spus Trump, referindu-se la percheziția FBI a complexului său din Mar-a-Lago din 2022. „Așa că îmi este familiar sentimentul. Nu este plăcut.”

 La începutul acestui an, președintele SUA i-a revocat lui Bolton paza, pe care aceasta a primit-o în urma amenințărilor cu moartea din partea Iranului.

Trump și Bolton s-au certat în 2019, iar președintele i-a cerut consilierului său pentru securitate națională să demisioneze. De atunci, Bolton a scris o carte, a cărei publicare Trump a încercat să o împiedice, susținând că a făcut publice informații clasificate din perioada petrecută la Casa Albă.

Un judecător a constatat că Bolton „probabil a pus în pericol securitatea națională prin divulgarea de informații clasificate, încălcând obligațiile sale asumate prin acordul de confidențialitate”, dar a permis totuși publicarea memoriilor. Departamentul de Justiție a lansat o anchetă penală pentru a stabili dacă Bolton a divulgat informații clasificate în cartea sa. Ambele anchete au fost abandonate sub administrația Biden.

image

Vicepreședintele JD Vance a dat de înțeles că a fost deschisă o nouă anchetă asupra lui Bolton, declarând săptămâna trecută în cadrul emisiunii Meet the Press de la NBC că aceasta este în „stadii foarte incipiente”. Documentele clasificate fac „cu siguranță parte” din această anchetă, dar „există îngrijorări mai ample cu privire la ambasadorul Bolton”, a spus el.

Vicepreședintele a respins ideea că raidul ar fi o răzbunare pentru criticile vocale ale acestuia la adresa lui Trump.

„Bănuiesc că, dacă presa și poporul american lasă acest caz să se desfășoare, dacă lasă ancheta să se desfășoare, așa cum se întâmplă în prezent, vor descoperi că ceea ce facem este motivat și suntem animați de interesul național și de lege, și așa ar trebui să fie”, a spus el.

