search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Fără Europa, dar cu Rusia și China. Trump ar discuta despre crearea unui nou „club” de state

0
0
Publicat:

Administrația președintelui american Donald Trump discută o idee neobișnuită: crearea unui nou grup internațional de state – denumit provizoriu Core 5 – în care ar figura atât China, cât și Rusia. Propunerea, relatată de Politico, ar reprezenta un contrast radical față de actualul format G7 și ar reuni actori globali cu interese adesea divergente.

Donald Trump și XI Jinping/FOTO:Profimedia
Donald Trump și XI Jinping/FOTO:Profimedia

Deși o astfel de inițiativă ar fi părut de neconceput în trecut, analiști citați de publicație spun că ideea este, într-o anumită măsură, în linie cu abordarea de politică externă a administrației Trump. Președintele american a insistat în repetate rânduri pentru discuții directe cu rivalii strategici ai Statelor Unite – de la aprobarea unor tranzacții tehnologice cu Beijingul până la trimiterea emisarior săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru discuții la Moscova cu Vladimir Putin.

Un fost oficial al administrației Trump, vorbind sub protecția anonimatului, afirmă că varianta unui „C5” – format din SUA, China, India, Japonia și Rusia – „nu sună deloc șocant” în actualul context. Acesta susține că discuțiile din jurul formatului G7 sau ale Consiliului de Securitate al ONU au reliefat convingerea că structurile existente nu mai reflectă realitățile geopolitice actuale.

Potrivit Politico, ideea ar fi apărut într-o versiune mai amplă, nepublicată, a Strategiei Naționale de Securitate prezentată săptămâna trecută. Casa Albă a negat însă categoric existența unui document alternativ, afirmând că nu există nicio versiune secretă sau nedezvăluită a strategiei oficiale.

Pentru unii experți, însă, un astfel de format ar fi compatibil cu modul în care administrația Trump pare să privească ordinea internațională — fără alianțe ideologice, cu preferință pentru relațiile cu lideri puternici și cu o deschidere spre recunoașterea sferelor de influență regionale.

„Europa nu apare deloc în acest potențial C5”

„Europa nu apare deloc în acest potențial C5”, observă Torrey Taussig, fost director pentru afaceri europene în Consiliul de Securitate Națională al administrației Biden. În opinia sa, includerea Rusiei într-un asemenea grup ar alimenta temerile europenilor că Washingtonul ia în considerare un rol sporit al Moscovei în arhitectura de securitate continentală.

Alți analiști, precum Michael Sobolik — fost consilier pentru politica privind China în mandatul anterior al lui Trump — consideră că ideea marchează o ruptură față de abordarea adoptată în primul mandat al președintelui american, când competiția strategică cu Beijingul era cadrul dominant.

Actuala administrație a explorat deja scenarii de reorganizare a blocurilor de putere. Secretarul american de război, Pete Hegseth, a menționat în trecut „o întâlnire istorică G2” între Trump și liderul chinez Xi Jinping, afirmație ce a generat îngrijorare în Congres. Noua Strategie de Securitate Națională semnalează și un accent reînnoit pe emisfera vestică, în timp ce descrie aliații europeni ca fiind expuși unor „riscuri existențiale”.

Reacțiile politice nu au întârziat. Congresmanul democrat Raja Krishnamoorthi a transmis o scrisoare oficială prin care își exprimă „profunda îngrijorare”, avertizând că prezentarea relației SUA–China drept un „G2” ar reflecta „o înțelegere fundamental eronată” a rivalității strategice dintre cele două puteri și ar putea submina pregătirile militare ale SUA în Indo-Pacific.

Deocamdată, discuțiile despre Core 5 rămân la nivelul unor speculații, însă ideea în sine subliniază modul în care Washingtonul actual reevaluează alianțele tradiționale — și ordinea globală — într-un moment în care relațiile cu Europa și cu rivalii strategici sunt supuse unor presiuni fără precedent.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
gandul.ro
image
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani