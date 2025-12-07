search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Moscova afirmă că noua Strategie de Securitate a SUA este „în mare măsură aliniată" cu viziunea Rusiei

Publicat:

Rusia a salutat noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, prezentată de administrația Trump săptămâna trecută, descriind documentul de 33 de pagini drept „în mare parte consistent” cu propriile sale obiective.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului/FOTO:EPA/EFE
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului/FOTO:EPA/EFE

Strategia, care sugerează că Europa se confruntă cu un risc de „ștergere civilizațională”, nu identifică Rusia ca pe o amenințare directă la adresa SUA. Printre prioritățile enunțate se mai află combaterea influențelor străine, oprirea migrației în masă și respingerea unor politici atribuite Uniunii Europene, percepute drept forme de „cenzură”.

Unii oficiali europeni și analiști au criticat documentul, punând sub semnul întrebării accentul pus pe libertatea de exprimare și remarcând asemănări cu retorica Moscovei.

„Ajustările pe care le vedem… sunt în mare parte în concordanță cu viziunea noastră”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu publicat duminică de agenția de stat TASS. El a descris documentul drept „un pas pozitiv”, adăugând că Moscova îl va analiza în continuare înainte de a formula concluzii definitive.

Strategia folosește un ton mai conciliant față de Rusia, aspect care, potrivit unor oficiali europeni, ar putea slăbi răspunsul internațional legat de încheierea războiului.

Documentul acuză Uniunea Europeană că ar împiedica eforturile Washingtonului de a pune capăt conflictului și afirmă că Statele Unite trebuie să „restabilească stabilitatea strategică cu Rusia”, lucru care, susține raportul, ar contribui la „stabilizarea economiilor europene”.

Textul pare să încurajeze influențarea proceselor politice din Europa, sugerând că politica americană ar trebui să acorde prioritate „rezistenței față de actuala traiectorie europeană în interiorul statelor europene”.

Raportul pledează și pentru o „restaurare a identității occidentale”, avertizând că Europa ar putea deveni „de nerecunoscut în 20 de ani sau chiar mai puțin”, iar dificultățile sale economice ar fi „umbrite de perspectiva și mai gravă a ștergerii civilizaționale”.

„Nu este deloc clar dacă anumite state europene vor dispune de economii și armate suficient de solide pentru a rămâne aliați de încredere”, se arată în document.

În contrast, strategia elogiază „partidele patriotice europene” și afirmă că „America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului”.

În contextul negocierilor în curs dintre UE și administrația Trump pentru stabilirea unui plan de pace în Ucraina, unii oficiali europeni au subliniat soliditatea relației transatlantice, deși au ridicat semne de întrebare cu privire la conținutul strategiei.

„Statele Unite vor rămâne cel mai important aliat al nostru în cadrul alianței [NATO]. Această alianță, însă, este axată pe probleme de securitate”, a declarat vineri ministrul german de externe, Wadephul. „Consider că teme precum libertatea de exprimare sau organizarea societăților noastre libere nu își au locul în acest document — cel puțin nu în ceea ce privește Germania”, a spus el.

Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) a afirmat că raportul se poziționează „mai la dreapta decât extrema dreaptă”. Fostul prim-ministru suedez Carl Bildt, copreședinte al ECFR, a scris pe rețelele sociale că limbajul folosit „amintește de opiniile bizare care circulă în anumite cercuri de la Kremlin”.

În Germania, strategia reflectă o apropiere tot mai vizibilă dintre Washington și partidul de extremă dreapta AfD, clasificat ca atare de serviciile de informații interne.

Documentul, cu un mesaj explicit „America First”, indică intenția SUA de a viza presupuse nave implicate în trafic de droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, luând în calcul inclusiv acțiuni militare în Venezuela. Strategia solicită, de asemenea, creșterea cheltuielilor de apărare în Japonia, Coreea de Sud, Australia și Taiwan.

Democrații din Congres au avertizat că această abordare ar putea afecta serios relațiile internaționale ale Statelor Unite. Jason Crow, membru al Camerei Reprezentanților, a calificat documentul drept „catastrofal pentru poziția Americii în lume”, iar reprezentantul Gregory Meeks a spus că acesta „abandonează decenii de leadership american bazat pe valori”.

Rusia

