search
Duminică, 5 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Evoluția rapidă a tehnologiei militare ridică semne de întrebare privind pregătirea armatei SUA pentru conflictele viitorului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice transformă profund modul în care sunt purtate conflictele armate, iar superioritatea militară tradițională a Statelor Unite este tot mai des pusă sub semnul întrebării. Într-o analiză publicată de Bloomberg, comentatorul Max Hastings susține că experiențele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că războiul modern evoluează mai rapid decât capacitatea multor armate de a se adapta.

Soldați americani, antrenamente cu drone/FOTO:Profimedia
Soldați americani, antrenamente cu drone/FOTO:Profimedia

Potrivit autorului, armata americană își extinde semnificativ programul de achiziție a dronelor. Dacă în prezent cumpără aproximativ 50.000 de aparate anual, obiectivul este ca până în 2027 numărul acestora să ajungă la 340.000. Chiar și așa, Hastings remarcă faptul că Ucraina produce și utilizează milioane de drone pe an, ceea ce ilustrează amploarea schimbărilor produse de conflictul început în 2022.

Dronele schimbă raportul cost-eficiență pe câmpul de luptă

Analiza subliniază că războiul din Ucraina a demonstrat capacitatea unor sisteme relativ ieftine de a produce pierderi importante unor echipamente militare mult mai costisitoare.

Dronele navale dezvoltate de Ucraina au fost folosite împotriva Flotei ruse din Marea Neagră, contribuind la scufundarea sau avarierea mai multor nave militare. În același timp, utilizarea pe scară largă a dronelor de atac și de recunoaștere a modificat tactica operațiunilor terestre.

Autorul notează însă că aceste evoluții nu înseamnă că sistemele convenționale de armament și-au pierdut relevanța. Campaniile aeriene desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva unor ținte din Iran au demonstrat că aviația modernă continuă să joace un rol esențial în conflictele de mare intensitate.

Costurile apărării antiaeriene

Bloomberg atrage atenția și asupra costurilor ridicate ale interceptării dronelor și rachetelor cu sisteme de apărare performante.

Potrivit articolului, interceptarea unei drone ieftine cu o rachetă Patriot poate costa de zeci sau chiar sute de ori mai mult decât valoarea țintei distruse. În același timp, reconstituirea stocurilor de rachete interceptoare necesită ani de producție, ceea ce ridică întrebări privind sustenabilitatea unor astfel de operațiuni în cazul unui conflict de lungă durată.

Autorul apreciază că aceste aspecte ar putea deveni relevante dacă Statele Unite ar fi nevoite să răspundă simultan unei alte crize majore, inclusiv în regiunea Indo-Pacific.

Inteligența artificială devine un nou câmp al competiției strategice

Analiza acordă un spațiu important rolului inteligenței artificiale în domeniul militar. Hastings susține că dezvoltarea rapidă a acestor tehnologii poate reduce avantajul tehnologic de care Statele Unite au beneficiat timp de decenii.

În opinia sa, companiile chineze din domeniul inteligenței artificiale recuperează rapid decalajul față de dezvoltatorii americani, iar competiția dintre marile puteri se extinde tot mai mult în acest sector.

Războiul inteligenței artificiale a ajuns în punctul din care nu mai există întoarcere. Ce urmează?

În același timp, ritmul accelerat al inovației complică procesul de achiziție al armatelor, care trebuie să decidă ce tehnologii merită integrate înainte ca acestea să devină depășite.

Dileme privind utilizarea militară a inteligenței artificiale

Autorul observă că o parte a industriei americane de inteligență artificială și-a exprimat rezerve privind utilizarea acestor tehnologii în scop militar. Cu toate acestea, argumentează el, este dificil ca Pentagonul să renunțe la accesul la astfel de sisteme într-un moment în care adversari precum China investesc masiv în dezvoltarea propriilor capacități.

Bloomberg amintește și informațiile apărute în presă potrivit cărora Israelul ar fi utilizat sisteme bazate pe inteligență artificială pentru selectarea unor ținte în Fâșia Gaza. Aceste relatări nu au fost confirmate oficial, însă autorul le invocă drept exemplu al dezbaterilor privind utilizarea inteligenței artificiale în operațiunile militare.

Statele occidentale își regândesc prioritățile

Potrivit analizei, Statele Unite, China și Rusia rămân singurele puteri capabile să susțină operațiuni militare complexe pe întreg spectrul de luptă. Celelalte state sunt obligate să stabilească priorități privind investițiile în apărare.

Marea Britanie este oferită ca exemplu al acestei tendințe. Londra intenționează să investească mai mult în sisteme fără pilot și tehnologii emergente, în paralel cu reducerea unor capacități navale tradiționale.

Autorul consideră că multe state NATO se confruntă cu dileme similare, fiind nevoite să găsească un echilibru între echipamentele convenționale și noile tehnologii.

Infrastructura critică și amenințările hibride

Analiza evidențiază și importanța protejării infrastructurii submarine, inclusiv a cablurilor de comunicații și conductelor energetice, într-un context în care activitatea militară și de informații a Rusiei în aceste domenii este atent monitorizată de statele occidentale.

Totodată, Hastings apreciază că atacurile cibernetice, operațiunile hibride și utilizarea tehnologiilor autonome vor continua să joace un rol tot mai important în conflictele viitoare.

O transformare accelerată a războiului

În concluzie, autorul susține că experiențele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu arată că tehnologiile relativ accesibile — precum dronele și munițiile de precizie — reduc avantajele tradiționale ale marilor puteri militare și obligă armatele să își adapteze rapid doctrinele și investițiile.

Bloomberg citează și analize recente potrivit cărora războaiele de cucerire devin tot mai dificile în condițiile în care state mai mici pot utiliza tehnologii moderne pentru a compensa diferențele de resurse și efective militare. În acest context, dezvoltarea inteligenței artificiale, a sistemelor autonome și a capabilităților de apărare împotriva acestora este considerată una dintre principalele provocări strategice ale următoarelor decenii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Ironie maghiară. Fostul premier autocrat Viktor Orban îl acuză pe noul prim-ministru Peter Magyar de dictatură
stirileprotv.ro
image
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
gandul.ro
image
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
mediafax.ro
image
Drăgușin s-a înțeles cu echipa de suflet a lui Adi Mutu! Transfer de 20 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
digisport.ro
image
Programul de reîmpădurire al Chinei fascinează pe toată lumea. Motivul pentru care arborii plantați cresc cu 66% mai repede decât cei din pădurile naturale
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
cancan.ro
image
Avocatul Poporului refuză implicarea în creșterea pensiilor militare. Weber are 3 pensii de 5.000€/lună
newsweek.ro
image
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
prosport.ro
image
Șoferii care circulă fără rovinietă riscă amenzi usturătoare. Mulți află abia când primesc plicul acasă
playtech.ro
image
Ireal! Donald Trump, laude pentru FIFA după ce fotbalistul american a scăpat de suspendare pentru SUA – Belgia! Update
fanatik.ro
image
”S-a întâmplat ceva ce nimeni nu putea anticipa”. Cum a fost golită în doar câteva zile o livadă cu zeci de tone de fructe
ziare.com
image
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Anda Adam și-a etalat silueta în costum de baie, după ce a slăbit. Vedeta a făcut show la o piscină din Capitală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Anunțul zilei de la Ministerul Muncii! Sunt vizate contractele individuale de muncă
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
click.ro
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, reacție la criticile lui Cătălin Botezatu asupra influencerilor. „Să o lăsăm mai moale cu etichetele”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială