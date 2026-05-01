Aglomerație la granițe de 1 Mai: 3.500 de polițiști mobilizați pentru fluidizarea traficului

Poliția de Frontieră anunță că, în perioada minivacanței de 1 Mai și a Zilei Tineretului, a dispus un dispozitiv adaptat pentru a face față creșterii semnificative a traficului la granițe, astfel încât controlul să se desfășoare în condiții de siguranță și fără blocaje majore.

Potrivit instituției, zilnic vor fi mobilizați, în medie, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră, atât în punctele de trecere, cât și în zonele adiacente acestora. Efectivele vor fi redistribuite în funcție de evoluția fluxurilor de călători, pentru a asigura o procesare cât mai rapidă a traficului.

„La frontiera externă a României - cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia - se va pune accent pe eficientizarea controlului prin adaptarea numărului de polițiști din cabinele de verificare, precum și prin utilizarea la maximum a capacității infrastructurii existente, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a evita formarea de blocaje”, a transmis Poliția de Frontieră

În ceea ce privește frontiera internă, pe relațiile cu Ungaria și Bulgaria, circulația se desfășoară fără opriri în fostele puncte de control.

Cu toate acestea, polițiștii reamintesc că documentele de călătorie valabile sunt obligatorii, inclusiv pentru minori, care trebuie să respecte condițiile legale de însoțire.

„Având în vedere creșterea semnificativă a numărului de pasageri în această perioadă, inclusiv pe aeroporturi, recomandăm planificarea atentă a deplasărilor și prezentarea din timp la aeroport, conform indicațiilor companiilor aeriene”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

Totodată, instituția subliniază că menține o colaborare permanentă cu autoritățile similare din statele vecine, pentru o gestionare eficientă a traficului și prevenirea infracționalității transfrontaliere.

Pentru evitarea aglomerației, călătorii sunt sfătuiți să utilizeze toate punctele de trecere deschise traficului internațional și să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de călătorie.