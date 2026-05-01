Antrenorul din fotbalul românesc care acceptă să fie înjurat de jucători: regula clară despre cine nu poate fi atins

Alungat de Hermannstadt, Marius Măldărășanu (51 de ani) este liber de contract și s-ar afla pe lista scurtă a Rapidului, acolo unde Costel Gâlcă (54 de ani) are zilele numărate, fiind în afara obiectivului trasat de conducere. În plus, a intrat în conflict cu fostul căpitan Alex Dobre (27 de ani), preferatul Dianei Șucu, soția patronului.

„Măldă”, fost jucător al giuleștenilor, crede că un stil de antrenorat mai permisiv ar fi rezolvat problema în Giulești. Acesta crede că rigiditatea nu ar trebui să caracterizeze stilul unui antrenor.

L-am avut pe Mircea Lucescu și am învățat foarte multe de la el. Trebuie să mai închizi ochii, te mai uiți în altă parte...

Apar situații în antrenamente. Poate un jucător nu e bine cu soția acasă și refulează pe teren. Sunt momente peste care trebuie să trecem, dar nu oricum.

Gestul lui Dobre nu știu dacă e de neiertat. Dacă vrem binele echipei, amândoi trebuiau să facă ceva. Eu nu sunt un om ranchiunos. Dacă vine unul și mă înjură de mamă sau nevastă, mi-e foarte greu să iert, dar dacă sunt alte lucruri, eu trec peste”, a mai spus Marius Măldărășanu la Digi.

Scandalul dintre Gâlcă și Dobre a plecat de la faptul că jucătorul i-a reproșat public antrenorului tactica folosită în meciul Rapid - FC Argeș 0-0. Mai apoi, Gâlcă a decis să-i ia banderola de căpitan atacantului lateral și l-a lăsat pe banca de rezerve.