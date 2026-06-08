China a depășit compania lui Elon Musk în cursa pentru lansarea primului cip cerebral comercial din lume. Aplicații medicale și riscuri

China a aprobat primul dispozitiv de tip creier–computer destinat utilizării comerciale, într-un moment considerat semnificativ pentru un domeniu tehnologic aflat în rapidă dezvoltare la nivel global.

Dispozitivul, de dimensiunea unei monede și denumit NEO, a devenit primul implant cerebral chirurgical care a trecut cu succes etapele de testare clinică necesare pentru comercializare.

Potrivit dezvoltatorilor, versiunea inițială este concepută pentru a sprijini pacienții cu leziuni ale măduvei spinării și paralizie, prin îmbunătățirea funcționării sistemului nervos. Implantul urmează să intre în producție de serie pentru sistemul de sănătate de stat din China.

Cercetătorii de la Tsinghua University și compania Neuracle Technology susțin că designul dispozitivului reduce caracterul invaziv al procedurii, comparativ cu alte soluții existente.

În același timp, compania americană Neuralink, fondată de Elon Musk, se află încă în etapa testelor clinice și nu a primit aprobarea completă a autorităților de reglementare din SUA pentru uz general.

O competiție globală în neurotehnologie

Domeniul interfețelor creier–computer este privit de investitori și cercetători ca un potențial punct de cotitură, cu aplicații medicale semnificative, dar și implicații etice și de securitate.

Susținătorii tehnologiei, inclusiv figuri din industria tehnologică precum Sam Altman și Peter Thiel, sugerează că astfel de sisteme ar putea duce, în timp, la o integrare mai profundă între oameni și inteligența artificială.

Anterior, investitorul Scott Phoenix a descris într-o conferință TED posibilitatea ca aceste tehnologii să devină treptat inevitabile în viața profesională, pe măsură ce avantajele lor cresc.

Estimările firmei Future Market Insights indică o creștere semnificativă a pieței globale a neuroimplanturilor, de la sute de milioane la miliarde de dolari în următorul deceniu.

Aplicații medicale și riscuri

Cercetătorii susțin că astfel de implanturi ar putea ajuta milioane de pacienți cu afecțiuni neurologice, inclusiv paralizie, epilepsie, Parkinson sau accidente vasculare cerebrale.

Totuși, experți în securitate cibernetică avertizează asupra riscurilor. Dr. David Tuffley de la Griffith University a subliniat că datele neuronale ar putea fi vulnerabile la atacuri informatice, inclusiv manipularea funcțiilor cognitive sau motorii.

De asemenea, mari companii tehnologice precum Amazon, Apple, Meta, Google și X sunt frecvent menționate în dezbateri privind valoarea comercială a datelor personale generate de tehnologii conectate.

Între promisiune și incertitudine

Implanturile cerebrale rămân o tehnologie în stadiu experimental, cu provocări majore legate de compatibilitatea biologică, riscul de respingere și posibile leziuni ale țesutului cerebral.

În prezent, dispozitivul NEO a fost testat pe zeci de pacienți, cu rezultate preliminare considerate promițătoare de dezvoltatori.

În paralel, alte sisteme, inclusiv cel dezvoltat de Neuralink, sunt testate pe un număr limitat de participanți.

Unul dintre aceștia a descris experiența ca fiind un proces lent de adaptare, dar cu potențial de a schimba fundamental modul în care persoanele cu dizabilități interacționează cu tehnologia.

Pe măsură ce cercetarea avansează, întrebările privind proprietatea datelor neuronale și limitele intervenției tehnologice asupra creierului uman devin tot mai importante în dezbaterea publică internațională.