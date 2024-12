Dronele semnalate pe cerul Statelor Unite arată lacune în securitatea spaţiului aerian, spune un consilier important al lui Trump

Numeroasele semnalări de drone în New Jersey şi în alte state americane au scos în evidenţă lacune în securitatea spaţiului aerian al SUA care trebuie eliminate, a declarat duminică Mike Waltz, ales de Donald Trump pentru funcţia de consilier pentru securitate naţional.

Administraţia în exerciţiu a preşedintelui Joe Biden a atenuat îngrijorările legate de numărul tot mai mare de semnalări de drone, afirmând că în majoritatea cazurilor este vorba despre avioane cu echipaj uman şi subliniind că nu există nicio dovadă a vreunei ameninţări la adresa securităţii naţionale.

Dar parlamentarii americani, inclusiv unii dintre colegii democraţi ai lui Biden, şi-au exprimat frustrarea că guvernul nu este mai transparent şi mai agresiv în abordarea preocupărilor publice, scrie news.ro.

Waltz a declarat că americanii sunt din ce în ce mai frustraţi de eşecul administraţiei lui Biden de a clarifica informaţiile pe care le deţin cu privire la semnalările de drone.

„Problema dronelor evidenţiază un fel de lacune în agenţiile noastre, lacune la autorităţile noastre între Departamentul de Securitate Internă, autorităţile locale de aplicare a legii, Departamentul Apărării”, a declarat Waltz la emisiunea Face the Nation de la CBS News.

„Preşedintele Trump a vorbit despre un Iron Dome pentru America”, a spus Waltz, referindu-se la sistemul de apărare antirachetă al Israelului. "Acesta trebuie să includă şi dronele, nu doar acţiunile ostile precum rachetele hipersonice".

Dezvoltat cu sprijinul SUA, Iron Dome al Israelului este un sistem mobil de apărare aeriană conceput pentru a intercepta rachete cu rază scurtă de acţiune şi proiectile de artilerie care pun în pericol zonele populate.

Seria de semnalări de drone a început în New Jersey la mijlocul lunii noiembrie, dar s-a extins în ultimele zile la Maryland, Massachusetts şi alte state americane.

Apariţiile au atras atenţia mass- media şi au dus la crearea unei pagini de Facebook numită "New Jersey Mystery Drones - let's solve it" (Drone misterioase din New Jersey - să le desluşim), cu aproape 70 000 de membri online.

Secretarul pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, a argumentat răspunsul Statelor Unite, afirmând că agenţia sa a desfăşurat personal şi tehnologie.

„Dacă există vreun motiv de îngrijorare, dacă identificăm vreo implicare străină sau activitate infracţională, vom comunica cu publicul american în consecinţă. În acest moment, nu avem cunoştinţă de aşa ceva”, a declarat Mayorkas pentru ABC News.

Jim Himes, cel mai important democrat din Comisia pentru serviciile de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, a minimalizat îngrijorarea că inamicii Americii ar trimite drone deasupra oraşelor americane, în condiţiile în care pot folosi sateliţii pentru a supraveghea în siguranţă şi cu uşurinţă Statele Unite.

El a declarat că Administraţia Aviatică Federală, care reglementează spaţiul aerian civil, ar trebui să facă mai mult pentru a atenua îngrijorările publicului. „Când oamenii sunt neliniştiţi, când sunt nervoşi ... oamenii vor umple un vid cu temerile şi neliniştile lor”, a spus Himes.

Senatorul democrat Amy Klobuchar a îndemnat administraţia Biden să organizeze o şedinţă de informare pentru senatori pentru a explica „ce se întâmplă". „Avem nevoie de mai multă transparenţă”, a spus Klobuchar.

Ea a solicitat, de asemenea, o analiză a reglementărilor. „Pentru că acest lucru nu poate fi: „Nimeni nu ştie de ce această dronă uriaşă este chiar deasupra casei lor”.