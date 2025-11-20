Drama unei familii. O femeie și băiatul ei de 4 ani au fost diagnosticați cu cancer în aceeași zi

Un băiețel de doar patru ani din statul american Oregon și mama sa au primit, în aceeași zi, diagnostice cutremurătoare de cancer.

Totul a început luna trecută, când micuțul Jamon McRae a început să se plângă de dureri frecvente de cap, iar părinții săi, Britney și Jake, l-au dus la camera de urgență. După mai multe vizite și un RMN, medicii au descoperit o masă tumorală situată lângă trunchiul cerebral, ce necesita intervenție imediată, scrie Daily Mail.

Însă, în timp ce familia se pregătea pentru vești legate de starea copilului, a venit un alt șoc: Britney a fost diagnosticată cu neoplazie trofoblastică gestațională (GTD), un grup rar de cancere care se dezvoltă din țesutul placentar după concepție.

Cancerul a fost descoperit întâmplător, după ce Britney, care credea că este însărcinată în opt săptămâni, a avut o sarcină molară – o afecțiune în care ovulul fecundat se transformă într-un țesut anormal. În cazul ei, acest țesut s-a dovedit a fi malign, a explicat fratele ei, Zachary Flores, pe pagina de strângere de fonduri GoFundMe.

În decurs de doar o oră, Jamon – descris drept un „băiețel al mamei, cu o personalitate adorabilă” – și mama lui au ieșit de la consultații oncologice cu vești la fel de devastatoare, a povestit Jake McRae, tatăl copilului și soțul lui Britney, pentru postul KDVR.

Pe 3 noiembrie, copilul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe. Operația, programată să dureze aproximativ șase ore, s-a transformat într-un maraton de 15 ore, a relatat Jake, medic rezident la Universitatea din Texas, Austin.

La final, familia a aflat că medicii nu au reușit să îndepărteze complet tumora, iar rezultatele biopsiei au confirmat două zile mai târziu că formațiunea nu era benignă, cum se sperase inițial, ci un „tip agresiv și malign de tumoră cerebrală”. Prognosticul actual al lui Jamon este de aproximativ 50%, dar dacă restul tumorii va putea fi eliminat, șansele ar putea crește la aproape 70%.

În timp ce se recuperează acasă, în așteptarea următoarei intervenții, băiețelul se confruntă cu probleme serioase: dificultăți de mers, de înghițire și dependență de un tub de alimentație. Cu toate acestea, el continuă să ceară cu insistență mâncările lui preferate – cereale și paste.

Între timp, Britney încearcă să aibă grijă de copilul bolnav în timp ce își urmează propriul tratament. Conform Clinicii Cleveland, GTD nu este considerat fatal dacă este depistat timpuriu și poate fi vindecat cu tratament adecvat. Sarcina molară este cea mai frecventă formă de GTD.

Britney și Jake mai au doi copii: unul de șapte ani și unul de un an, de care trebuie să se ocupe în paralel cu tratamentele și deplasările medicale între Medford, Oregon, și Palo Alto, California. Cheltuielile medicale uriașe și timpul îndelungat petrecut departe de locul de muncă au pus familia într-o situație dificilă.

„Să te simți neputincios... că nu poți face nimic pentru ei... probabil asta este cea mai grea parte”, a spus Jake.

În ciuda tuturor încercărilor, Jake încearcă să rămână optimist și speră că atât fiul, cât și soția lui vor trece cu bine peste această încercare. A spus că sprijinul primit a fost „extrem de valoros”.

O actualizare postată marți pe pagina de donații anunță că a doua operație a lui Jamon a decurs bine, dar băiețelul s-a trezit „firesc iritat și inconfortabil”, având unele complicații postoperatorii.

„Medicii cred că simptomele sunt cauzate cel mai probabil de nervi iritați în urma operației, ceea ce reprezintă un motiv de speranță pentru toată lumea în așteptarea unor informații suplimentare”, se arată în mesaj.

În aceeași zi, și mama lui a început chimioterapia, după un debut dificil din cauza a trei încercări eșuate de montare a branulei – toate în timp ce își făcea griji pentru băiețelul ei, aflat în sala de operație.