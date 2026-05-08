Două petroliere iraniene, lovite de SUA după ce ar fi încercat să spargă blocada. Reacția Teheranului a venit rapid

Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut din nou după ce Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că a lovit două petroliere sub pavilion iranian, despre care afirmă că încercau să pătrundă într-un port iranian din Golful Oman, încălcând blocada impusă de Washington.

Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, Centcom a precizat că navele M/T Sea Star III și M/T Sevda, ambele „neîncărcate”, au fost „dezactivate” pe 8 mai, înainte de a ajunge în port, potrivit The Guardian.

Potrivit aceleiași declarații, forțele americane ar fi folosit muniție de precizie, vizând coșurile de evacuare ale celor două petroliere.

Centcom a precizat că o a treia navă iraniană fusese lovită cu o zi înainte și că toate cele trei vase „nu se mai îndreaptă spre Iran”.

„Forțele americane din Orientul Mijlociu rămân angajate în aplicarea deplină a blocadei asupra navelor care intră sau părăsesc Iranul. Bărbații și femeile noastre în uniformă, foarte bine pregătiți, fac o treabă incredibilă”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul Centcom.

Potrivit aceleiași postări, mai multe nave comerciale au fost imobilizate și peste 50 au fost redirecționate de forțele Centcom pentru a asigura respectarea regulilor.

Reacția Teheranului a venit imediat. Autoritățile iraniene au acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul din zonă, susținând că atacurile au vizat două nave aflate în apropierea strâmtorii Hormuz și că ar fi fost lovite inclusiv zone civile.

Washingtonul a respins acuzațiile Iranului și a insistat că acțiunile sale au fost un răspuns la atacuri anterioare.