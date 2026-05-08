Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Donald Trump spune că i-a convins pe Putin și Zelenski să accepte un armistițiu de trei zile

Donald Trump anunță că a obținut acordul lui Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru o încetare a focului de trei zile între Rusia și Ucraina, programată între 9 și 11 mai.

Donald Trump i-a convins pe Zelenski şi Putin să accepte un armistiţiu de 3 zile. FOTO: colaj arhivă

Președintele american Donald Trump a anunțat în cursul serii de vineri, 8 mai, că a reușit să obțină acordul președintelui rus Vladimir Putin și al liderului ucrainean Volodimir Zelenski pentru o încetare a focului de trei zile în războiul dintre Rusia și Ucraina, începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai.

Anunțul a fost făcut cu o zi înainte de Ziua Victoriei, Donald precizând că este vorba despre o pauză temporară a ostilităților, cu o semnificație simbolică legată de cel de-Al Doilea Război Mondial pentru ambele ţări.

 „Sunt încântat să anunț că va exista o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este pentru Ziua Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece a fost de asemenea o parte importantă și un factor al celui de-Al Doilea Război Mondial.

Această încetare a focului va include suspendarea tuturor acțiunilor militare, precum și un schimb de prizonieri de 1.000 de persoane din fiecare țară.

Această solicitare a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski”, a scris Donald Trump pe platforma Truth.

În aceeaşi postare, liderul de la Casa Albă îşi manifestă încrederea că acest armistiţiu de trei zile ar putea reprezenta „începutul sfârșitului războiului”.

„Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și dificil. Discuțiile privind încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la Al Doilea Război Mondial, continuă, iar în fiecare zi ne apropiem tot mai mult de o soluție.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”, a transmis Donald Trump.

