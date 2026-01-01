search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Pe cine așteaptă Gică Hagi la cotitură, ca să-i ia locul pe banca tehnică. Cumnatul său anunță că „Regele” nu s-a pensionat din antrenorat

Publicat:
Ultima actualizare:

Gică Hagi (60 de ani) a renunțat la funcția de manager la Farul Constanța, unde susține că era plătit cu 500 de euro pe lună, și a rămas doar patron la gruparea de la malul mării.

Gică Hagi și Gică Popescu au făcut echipă în trecut, o fac și acum
„Regele” și-a luat un an sabatic. A profitat de timpul liber și a mers în Turcia, unde și-a luat în serios rolul de bunic. Totodată, n-a lipsit de la partidele importante ale „marinarilor”.

Gică Popescu (58 de ani), cumnatul lui Gică Hagi și președinte la Farul, susține că revenirea acestuia pe bancă este aproape. 

Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj

Va reveni cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a declarat Gică Popescu, potrivit as.ro.

„Baciul” n-a nominalizat echipa la care Hagi va reveni. Ar putea fi vorba despre Farul, dacă lucrurile nu merg bine cu Ianis Zicu (42 de ani), dar și  soluție externă este luată în calcul. Totuși, marea lui dorință rămâne să preia echipa națională, dacă Mircea Lucescu (80 de ani) va claca în barajul pentru Mondiale, din martie. România înfruntă Turcia, la Istanbul.

