Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile SUA. Numele său este afișat peste tot, de la nave de război la clădiri

În calitate de preşedinte la al doilea mandat, Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile naţionale şi cu programele guvernamentale, o afirmare neobişnuită a puterii de către un preşedinte american în funcţie, remarcă Reuters.

De la revenirea în funcţie în ianuarie, preşedintele republican şi-a pus numele pe clădiri proeminente din Washington, o clasă planificată de nave de război ale Marinei, un program de vize pentru străini bogaţi, un site web guvernamental pentru medicamente eliberate pe bază de reţetă şi conturi de economii federale pentru copii.

Unii istorici consideră că este vorba de un efort superficial al preşedintelui de a-şi construi o moştenire, care s-ar putea să nu reziste testului timpului. Deja a început o reacţie negativă împotriva redenumirii principalei săli de spectacole din Washington în „Donald J. Trump şi John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, mai multe spectacole fiind anulate în semn de protest, scrie News.

„Nu cred că denumirea sau redenumirea garantează că numele lui Trump va rămâne asociat cu aceste lucruri până la sfârşitul timpurilor”, spune Austin Sarat, profesor de drept şi ştiinţe politice la Amherst College, care se întreabă dacă numele lui Trump va rămâne în cazul în care democraţii vor recâştiga puterea.

Elizabeth Huston, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că administraţia nu se concentrează pe „branding inteligent, ci pe îndeplinirea obiectivului preşedintelui Trump de a face America din nou măreaţă”.

„Acordurile în privinţa preţurilor medicamentelor, restaurarea monumentelor naţionale, acordurile de pace durabile şi conturile de creare a resurselor pentru copii sunt iniţiative istorice care nu ar fi fost posibile fără conducerea curajoasă a preşedintelui Trump”, a declarat ea într-un comunicat trimis prin e-mail.

Trump-Kennedy Center

Primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă a fost marcat de o politică şocantă şi intimidantă, care a extins puterea prezidenţială, a remodelat unele părţi ale birocraţiei federale şi ale economiei şi a redefinit relaţiile Americii cu lumea.

Dar una dintre cele mai frapante caracteristici ale ultimelor 11 luni a fost energia şi atenţia pe care Trump le-a acordat plasării numelui său pe clădiri şi programe guvernamentale.

Mişcările populiste ale lui Trump au alarmat democraţii şi observatorii societăţii civile, care se tem că acestea creează impresia că Trump, şi nu statul, este furnizorul de servicii esenţiale. Apărătorii lui spun că ceea ce face Trump este pur şi simplu o extensie a deceniilor sale de experienţă ca om de marketing priceput.

Cea mai mare revoltă a avut loc în decembrie, când numele său a fost adăugat la Kennedy Center, numit astfel în 1964 de către Congres în onoarea fostului preşedinte democrat, după asasinarea acestuia.

Citește și: Casa Albă a cerut ca nava care poartă numele fostului senator John McCain să fie ţinută departe de ochii lui Trump în Japonia

Centrul a fost redenumit de consiliul său de administraţie, majoritatea membrilor acestuia fiind numiţi de Trump.

Chiar lângă râul Potomac se află Institutul American pentru Pace, un think tank finanţat de guvern, înfiinţat de Congres şi axat pe evitarea conflictelor. Pe 3 decembrie, Departamentul de Stat al SUA l-a redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace, pe baza afirmaţiei lui Trump că a pus capăt la opt războaie, o afirmaţie larg contestată, având în vedere conflictele în curs în mai multe dintre aceste zone fierbinţi. Numele lui Trump a fost aplicat pe exteriorul clădirii.

Washingtonul are multe clădiri şi monumente numite după preşedinţi, dar acest lucru s-a întâmplat, în mod tradiţional, mult după ce aceştia şi-au părăsit funcţia şi reprezintă, de obicei, omagii naţionale aduse lor, adesea stabilite de Congres.

Julian Zelizer, istoric prezidenţial la Universitatea Princeton, a spus că, în timp ce preşedinţii anteriori nu se sfiau să le reamintească alegătorilor că sunt responsabili pentru politici populare, inclusiv stimulente financiare sau programe de infrastructură, „asta este foarte diferit de ceea ce vedem astăzi”.

„Este mult mai uşor să-ţi pui numele pe o clădire sau pe o navă decât să adopţi o legislaţie durabilă”, arată Zelizer. În ceea ce priveşte moştenirea de durată, însă, aceasta „este foarte subţire”, spune profesorul.

Nave de război ”Clasa Trump”

Trump a anunţat şi un plan pentru o nouă generaţie de nave de război ale Marinei SUA, pe care le-a numit cuirasate „clasa Trump” şi a spus că se va implica personal în proiectarea lor.

Dacă numele lui Trump va apărea pe vreuna dintre nave sau dacă „clasa Trump” va deveni denumirea oficială a Marinei pentru noile cuirasate, o schimbare ulterioară a numelui ar fi o premieră, a spus Zelizer.

Dar anunţul lui Trump nu garantează că navele vor fi construite. Marina Militară a anulat în trecut programe de construcţie navală, iar navele din clasa Trump se află încă în faza de proiectare în cadrul unui proces care durează de obicei mulţi ani.

Proiectul de lege al lui Trump privind reducerea impozitelor şi a cheltuielilor, adoptat în iulie, a creat un nou tip de conturi de economii avantajoase din punct de vedere fiscal pentru copii, care sunt acum denumite pe site-ul web al Serviciului Fiscal „Conturi Trump”.

Deoarece conturile au fost create printr-o lege a Congresului, schimbarea numelui lor va necesita probabil aprobarea Congresului.

În octombrie, Trezoreria SUA a prezentat proiectele pentru monede de 1 dolar cu imaginea lui Trump, pentru a comemora 250 de ani de la declararea independenţei Americii faţă de Marea Britanie. Nu s-a confirmat dacă moneda Trump va fi emisă anul viitor.

Administraţia Trump a lansat, de asemenea, „Trump Gold Card”, un nou program de vize „de aur” pentru imigranţi care permite investitorilor străini bogaţi să obţină mai rapid permisiunea de a locui în SUA, şi TrumpRx.gov, un site web care oferă preţuri reduse pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă, care va fi lansat probabil în 2026.

Chiar şi planurile pentru noul avion de vânătoare al Forţelor Aeriene ale SUA, F-47 – deşi nu poartă numele lui Trump – fac referire parţial la cel de-al 47-lea preşedinte al SUA, a declarat Forţa Aeriană. Trump a numit F-47 un „număr frumos”.