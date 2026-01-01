search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile SUA. Numele său este afișat peste tot, de la nave de război la clădiri

0
0
Publicat:

În calitate de preşedinte la al doilea mandat, Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile naţionale şi cu programele guvernamentale, o afirmare neobişnuită a puterii de către un preşedinte american în funcţie, remarcă Reuters.

Donald Trump a prezentat ”Trump Gold Card” FOTO: X
Donald Trump a prezentat ”Trump Gold Card” FOTO: X

De la revenirea în funcţie în ianuarie, preşedintele republican şi-a pus numele pe clădiri proeminente din Washington, o clasă planificată de nave de război ale Marinei, un program de vize pentru străini bogaţi, un site web guvernamental pentru medicamente eliberate pe bază de reţetă şi conturi de economii federale pentru copii.

Unii istorici consideră că este vorba de un efort superficial al preşedintelui de a-şi construi o moştenire, care s-ar putea să nu reziste testului timpului. Deja a început o reacţie negativă împotriva redenumirii principalei săli de spectacole din Washington în „Donald J. Trump şi John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, mai multe spectacole fiind anulate în semn de protest, scrie News.

„Nu cred că denumirea sau redenumirea garantează că numele lui Trump va rămâne asociat cu aceste lucruri până la sfârşitul timpurilor”, spune Austin Sarat, profesor de drept şi ştiinţe politice la Amherst College, care se întreabă dacă numele lui Trump va rămâne în cazul în care democraţii vor recâştiga puterea.

Elizabeth Huston, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că administraţia nu se concentrează pe „branding inteligent, ci pe îndeplinirea obiectivului preşedintelui Trump de a face America din nou măreaţă”.

„Acordurile în privinţa preţurilor medicamentelor, restaurarea monumentelor naţionale, acordurile de pace durabile şi conturile de creare a resurselor pentru copii sunt iniţiative istorice care nu ar fi fost posibile fără conducerea curajoasă a preşedintelui Trump”, a declarat ea într-un comunicat trimis prin e-mail.

Trump-Kennedy Center

Primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă a fost marcat de o politică şocantă şi intimidantă, care a extins puterea prezidenţială, a remodelat unele părţi ale birocraţiei federale şi ale economiei şi a redefinit relaţiile Americii cu lumea.

Dar una dintre cele mai frapante caracteristici ale ultimelor 11 luni a fost energia şi atenţia pe care Trump le-a acordat plasării numelui său pe clădiri şi programe guvernamentale.

Mişcările populiste ale lui Trump au alarmat democraţii şi observatorii societăţii civile, care se tem că acestea creează impresia că Trump, şi nu statul, este furnizorul de servicii esenţiale. Apărătorii lui spun că ceea ce face Trump este pur şi simplu o extensie a deceniilor sale de experienţă ca om de marketing priceput.

Cea mai mare revoltă a avut loc în decembrie, când numele său a fost adăugat la Kennedy Center, numit astfel în 1964 de către Congres în onoarea fostului preşedinte democrat, după asasinarea acestuia.

Citește și: Casa Albă a cerut ca nava care poartă numele fostului senator John McCain să fie ţinută departe de ochii lui Trump în Japonia

Centrul a fost redenumit de consiliul său de administraţie, majoritatea membrilor acestuia fiind numiţi de Trump.

Chiar lângă râul Potomac se află Institutul American pentru Pace, un think tank finanţat de guvern, înfiinţat de Congres şi axat pe evitarea conflictelor. Pe 3 decembrie, Departamentul de Stat al SUA l-a redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace, pe baza afirmaţiei lui Trump că a pus capăt la opt războaie, o afirmaţie larg contestată, având în vedere conflictele în curs în mai multe dintre aceste zone fierbinţi. Numele lui Trump a fost aplicat pe exteriorul clădirii.

Washingtonul are multe clădiri şi monumente numite după preşedinţi, dar acest lucru s-a întâmplat, în mod tradiţional, mult după ce aceştia şi-au părăsit funcţia şi reprezintă, de obicei, omagii naţionale aduse lor, adesea stabilite de Congres.

Julian Zelizer, istoric prezidenţial la Universitatea Princeton, a spus că, în timp ce preşedinţii anteriori nu se sfiau să le reamintească alegătorilor că sunt responsabili pentru politici populare, inclusiv stimulente financiare sau programe de infrastructură, „asta este foarte diferit de ceea ce vedem astăzi”.

„Este mult mai uşor să-ţi pui numele pe o clădire sau pe o navă decât să adopţi o legislaţie durabilă”, arată Zelizer. În ceea ce priveşte moştenirea de durată, însă, aceasta „este foarte subţire”, spune profesorul.

Nave de război ”Clasa Trump”

Trump a anunţat şi un plan pentru o nouă generaţie de nave de război ale Marinei SUA, pe care le-a numit cuirasate „clasa Trump” şi a spus că se va implica personal în proiectarea lor.

Dacă numele lui Trump va apărea pe vreuna dintre nave sau dacă „clasa Trump” va deveni denumirea oficială a Marinei pentru noile cuirasate, o schimbare ulterioară a numelui ar fi o premieră, a spus Zelizer.

Dar anunţul lui Trump nu garantează că navele vor fi construite. Marina Militară a anulat în trecut programe de construcţie navală, iar navele din clasa Trump se află încă în faza de proiectare în cadrul unui proces care durează de obicei mulţi ani.

Proiectul de lege al lui Trump privind reducerea impozitelor şi a cheltuielilor, adoptat în iulie, a creat un nou tip de conturi de economii avantajoase din punct de vedere fiscal pentru copii, care sunt acum denumite pe site-ul web al Serviciului Fiscal „Conturi Trump”.

Deoarece conturile au fost create printr-o lege a Congresului, schimbarea numelui lor va necesita probabil aprobarea Congresului.

În octombrie, Trezoreria SUA a prezentat proiectele pentru monede de 1 dolar cu imaginea lui Trump, pentru a comemora 250 de ani de la declararea independenţei Americii faţă de Marea Britanie. Nu s-a confirmat dacă moneda Trump va fi emisă anul viitor.

Administraţia Trump a lansat, de asemenea, „Trump Gold Card”, un nou program de vize „de aur” pentru imigranţi care permite investitorilor străini bogaţi să obţină mai rapid permisiunea de a locui în SUA, şi TrumpRx.gov, un site web care oferă preţuri reduse pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă, care va fi lansat probabil în 2026.

Chiar şi planurile pentru noul avion de vânătoare al Forţelor Aeriene ale SUA, F-47 – deşi nu poartă numele lui Trump – fac referire parţial la cel de-al 47-lea preşedinte al SUA, a declarat Forţa Aeriană. Trump a numit F-47 un „număr frumos”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
mediafax.ro
image
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Ghiță: spectacolul celor 52 de amânări într-un singur proces de corupție. La următorul termen, faptele vor fi prescrise. „Exilul” inculpatului, început în 2016, poate lua sfârșit
libertatea.ro
image
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Carnagiu în noaptea de Revelion! Cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, după un incendiu la o stațiune de schi
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
cancan.ro
image
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
prosport.ro
image
De ce sărbătorim Anul Nou pe 1 ianuarie: nu a fost aleasă la întâmplare această zi
playtech.ro
image
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Anthony Joshua riscă să nu mai boxeze niciodată, după accidentul soldat cu doi morți!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Cui spunem, de fapt, La mulți ani, de 1 ianuarie? Este ziua multor români
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Horoscopul anului 2026. Ce zodii își schimbă viața spectaculos, cine va avea momente de cumpănă sau bani cu carul

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă