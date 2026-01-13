search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor. Martor: „Luptăm cu mâinile goale"

Publicat:

Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor sub acuzația că aceștia poartă un „război împotriva lui Dumnezeu”, pasibilă de pedeapsa cu moartea, în timp ce manifestațiile de amploare continuă, iar numărul morților crește, relatează The Sun.

Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut sâmbătă, după ce a luat parte la un protest antiguvernamental în orașul Fardis, lângă Teheran, și ar urma să fie executat prin spânzurare miercuri.

Potrivit activiștilor, acesta nu i-a acordat șansa să se apere înainte de pronunțarea verdictului de pedeapsă cu moartea. Tânărului i s-a permis să-și vadă familia doar zece minute, pentru a-și lua rămas bun.

 „I s-a refuzat accesul la un avocat. Singura crimă a lui Erfan a fost să ceară libertate”, au declarat activiștii de la Uniunea Națională pentru Democrație din Iran.

Execuția sa ar fi prima a unui protestatar de la izbucnirea protestelor din cauza economiei, pe 28 decembrie.

Teheranul a accelerat audierile în instanță pentru a-i putea executa pe „liderii tulburărilor”, spun activiștii.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat ca toți presupușii lideri ai protestelor, reținuți la proteste și închiși, să fie condamnați la moarte și executați imediat.

Primele imagini cu tineri protestatari împușcați de forțele de ordine au început să circule pe rețelele de socializare. Printre aceștia se află Rubina Aminian, o studentăîn vârstă de 23 de ani, și Arbitrul de fotbal Amir Mohammad Koohkan, în vârstă de 26 de ani, împușcat în orașul Neyriz. Totodată, au apărut imagini cu zeci de saci cu cadavre fața biroului unui medic legist din Teheran, în timp ce familiile acestora stăteau la cozi pentru a identifica cadavrele celor dragi.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul și cântărește opțiuni pentru o eventuală acțiune militară, a relatat luni presa americană.

Trump a fost deja informat cu privire la o serie de instrumente militare și secrete pe care SUA le-ar putea folosi, au declarat oficialii pentru partenerul american al BBC, CBS.

Donald Trump a anunțat tarife vamale de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul

Între timp, președintele american a anunțat o taxă vamală de 25% pentru mărfurile provenite din țările cu legături comerciale cu Iranul.

Tariful „intră în vigoare imediat”, scris el pe platforma sa media Truth Social, adăugând: „Acest ordin este definitiv și irefutabil”.

Iranul se află deja sub sancțiuni severe din partea SUA, confruntându-se cu o monedă în declin și o inflație care a determinat o creștere a prețurilor la alimente cu până la 70%.

Bunurile alimentare constituie aproximativ o treime din importurile Iranului.

China este cel mai mare partener comercial al Iranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India.

Străzile s-au „calmat” peste noapte, scrie presa iraniană

Agenția de știri Fars, care are legături cu Corpul Gardiernilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, a susținut că noaptea trecută a fost „calmul de după furtună”, în urma a peste două săptămâni de proteste în țară.

Un raport al agenției, emis la miezul nopții, ora locală, susținea că a fost o „noapte fără tulburări” în multe orașe din țară, inclusiv capitala Teheran, precum și la Isfahan, Ilam și Bushehr.

Fars a relatat că, în ciuda faptului că în majoritatea orașelor s-a restabilit calmul, forțele de securitate își continuă patrulele în mai multe locații pentru a „calma publicul”.

Raportul susținea că aproximativ trei milioane de persoane au participat luni la un miting în sprijinul sistemului.

În ciuda acestor relatări, BBC a primit imagini de la persoane care susțin că protestele au continuat luni aseară în mai multe zone diferite; totuși întreruperea internetului- ajunsă în a cincea zi - face dificilă verificarea momentului în care au fost filmate videoclipurile.

Grupul Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a raporta luni că cel puțin 648 de protestatari au fost uciși, menționând totodată că rapoartele neverificate ar putea ridica numărul morților la peste 6.000.

„Am văzut cu ochii mei - au tras direct în rândurile de protestatari, iar oamenii s-au prăbușit pe loc.”

BBC News a primit relatări de la iranieni despre acțiunea forțelor de securitate în urma protestelor pe scară largă din întreaga țară.

Omid - al cărui nume a fost schimbat pentru siguranța sa - spune că forțele au tras asupra protestatarilor neînarmați din orașul său cu puști de asalt.

„Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”, spune el.

