Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”

Preşedintele american Donald Trump le-a transmis marţi manifestanţilor iranieni un mesaj, îndemnându-i să continue protestul și promiţând că „ajutorul este pe drum”, fără a oferi detalii, relatează agențiile de presă. Potrivit CNN, Trump a anunțat marți că a anulat orice întrevedere cu oficialii iranieni atâta timp cât represiunea împotriva protestatarilor continuă.

„Patrioţi iranieni, CONTINUAŢI SĂ PROTESTAŢI - LUAŢI CONTROLUL INSTITUŢIILOR VOASTRE!!!... AJUTORUL ESTE PE DRUM”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Păstrați numele ucigașilor și ale agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor ÎNCETEAZĂ. AJUTORUL ESTE PE DRUM.”

Sâmbătă, Trump a afirmat, într-o altă postare pe platforma sa, că Iranul „aspiră la libertate” şi că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”.

„Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!”, a scris preşedintele american pe Truth Social, pe fondul amplei mişcări de contestare a puterii de la Teheran.

Duminică, Trump a sugerat că este deschis discuțiilor cu regimul iranian după ce administrația sa a fost contactată de Teheran în weekend.

Trump se va întâlni în cursul zilei de marți astăzi cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta opțiuni cu privire la Iran, după ce luni a anunțat o taxă vamală de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul.

Marți, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în opinia sa, regimul iranian și-ar putea trăi „ultimele zile și săptămâni”.

Cel puțin 1.850 de protestatari au fost uciși de când au început demonstrațiile antiguvernamentale, o creștere abruptă față de o cifră de peste 500 de persoane, luni potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA.

Totodată, cel puțin 16.784 de persoane care au luat parte la proteste în toată țara au fost arestate.