Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Mesajele contradictorii venite de la președintele american Donald Trump și Pentagon au lăsat aliații, legislatorii și piețele să se întrebe cum și când se va încheia conflictul cu Iranul, scrie Axios. Fiecare săptămână de război adâncește problemele economice atât pentru SUA, cât și pentru restul lumii, crescând totodată riscurile politice pentru Partidul Republican înainte de alegerile intermediare.

SUA și Israelul au continuat loviturile în Teheran/FOTO:Profimedia
SUA și Israelul au continuat loviturile în Teheran/FOTO:Profimedia

Pe 9 martie, Trump a declarat republicanilor că SUA „au câștigat deja războiul, dar nu suficient”. Această declarație a urmat la câteva ore după ce președintele afirmase într-un interviu pentru CBS News că operațiunea împotriva Iranului „este practic finalizată”. Între timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat continuarea atacurilor intense.

Cinci scenarii pentru încheierea conflictului

1. Negocieri pentru armistițiu și acord nuclear

Distrugerea programului nuclear iranian a fost una dintre principalele ținte declarate de Trump la începutul operațiunii „Furia Epică”. SUA și Iranul au purtat trei runde de negocieri indirecte la Geneva, cu câteva zile înainte de lansarea atacului american, dar emisarii lui Trump au considerat că Teheranul „nu tratează acordul cu seriozitate”.

Trump a spus pentru Fox News că reluarea negocierilor este posibilă, deși este dezamăgit de numirea lui Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, în funcția de lider suprem. Cu o zi înainte de operațiune, mediatori din Oman afirmaseră că Iranul a acceptat să nu acumuleze uraniu îmbogățit. Impactul războiului asupra viitoarelor negocieri rămâne incert.

2. „Modelul Venezuela”

Trump a făcut referire la Venezuela, unde SUA l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și au stabilit relații cu vicepreședinta Delcy Rodríguez, care a preluat conducerea temporară, ca model pentru Iran.

El a susținut că Iranul „a făcut o mare greșeală” prin numirea lui Mojtaba Khamenei și a sugerat că noul lider suprem ar putea să nu reziste mult timp.

Experții atrag însă atenția că Iranul nu poate fi comparat cu Venezuela. Regimul islamic a supraviețuit 47 de ani de sancțiuni, războaie și revolte interne, consolidându-și puterea prin structuri militare, religioase și politice.

Pentru protestatarii iranieni care au riscat vieți cerând schimbarea regimului, un lider sprijinit de SUA ar putea fi perceput ca o trădare, nu ca o „eliberare”.

3. Revoltă populară și prăbușirea regimului

Posibilitatea că regimul iranian să cadă există. Ayatollahul Ali Khamenei a fost eliminat, economia este distrusă, iar cu câteva săptămâni înainte de război au avut loc cele mai ample proteste din 1979.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a descris atacurile drept „crearea condițiilor ca poporul curajos iranian să își ia soarta în propriile mâini”.

Axios notează însă că opoziția iraniană nu are un lider unificat sau forțe organizate la nivel local. Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, rămâne popular în exil, dar Trump i-a diminuat autoritatea, parțial pentru că nu a locuit în Iran aproape 50 de ani. Forțele kurde sprijinite de Israel ar putea avea un rol, dar riscurile includ posibilitatea unui război civil asemănător celui din Siria.

4. Raid al forțelor speciale asupra rezervelor nucleare

SUA și Israelul au discutat trimiterea de trupe speciale pentru a izola sau distruge fizic uraniul îmbogățit al Iranului.

Această opțiune nu duce la un acord politic, ci la eliminarea fizică a amenințării nucleare, însă ar necesita o incursiune militară în Iran, care continuă să testeze rachete balistice.

5. Trump declară „victorie” și încheie operațiunea

În acest scenariu, Trump consideră că capacitățile nucleare și de drone ale Iranului au fost suficient de slăbite, proclamă o „victorie istorică” și se retrage din conflict, indiferent dacă problema schimbării regimului este rezolvată.

Piețele ar reacționa la retragerea rapidă a SUA, mai ales că problemele economice interne ar putea deveni o problemă politică serioasă pentru președinte.

Totuși, Trump a avertizat că dacă un lider nepotrivit ajunge la putere în Iran, SUA s-ar putea întoarce la război „peste cinci ani”. Încheierea operațiunii ar putea necesita și sprijinul Israelului, care și-a declarat disponibilitatea de a acționa „independent” pentru eliminarea amenințării nucleare iraniene, alături de Washington sau fără el.

