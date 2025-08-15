Mesajul lui Zelenski din ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „Rușii continuă să ucidă. Și asta spune multe”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare legat de summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin care are ca temă centrală oprirea războiului din Ucraina.

„În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă”, spune Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe X, care însoțește o actualizare video de pe front, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a accentuat că „în ziua negocierilor, rușii ucid. Și asta spune multe”, şi a enumerat o serie de lovituri recente lansate de Rusia. „Sumy – un atac rus asupra pieței centrale.

Regiunea Dnipro – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor.

Zaporojie, regiunea Kherson, regiunea Donetsk - atacuri rusești deliberate”, a scris preşedintele ccrainean pe contul său X şi a adăugat: „Războiul continuă și asta tocmai pentru că nu există niciun ordin și nici măcar un semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război.”

El a cerut ca rușii să-și asume responsabilitatea pentru agresiunea declanșată în 2022: „Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile.”

„Uciderile trebuie să înceteze. Este necesară o întâlnire a liderilor – cel puțin a Ucrainei, Americii și Rusiei – și tocmai într-un astfel de format sunt posibile decizii eficiente. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie de o pace durabilă”, crede Volodimir Zelenski.