Donald Trump a confirmat vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă

Donald Trump a confirmat, luni, că îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, la sfârşitul acestei săptămâni, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al negocierilor privind sprijinul militar și economic din partea SUA.

Președintele american Donald Trump a confirmat luni, 13 octombrie, că se va întâlni Volodimir Zelenski, la Casa Albă, pe 17 octombrie. Vă reamintim că aceasta este a treia vizită a liderului de la Kiev în Washington de la revenirea lui Trump la conducerea Statelor Unite.

Întrebat de în legătură cu acest subiect în timpul zborului spre Washington, la întoarcerea din vizitele oficiale din Israel și Egipt, Donald Trump a răspuns scurt: „Cred că da”, referindu-se la întrevederea programată pentru finalul săptămânii, notează Agerpres.

La rândul său, la Kiev, Volodimir Zelenski a confirmat luni, într-o conferință de presă comună cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, că vizita sa la Washington va avea loc în această săptămână.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui”, a precizat liderul ucrainean, explicând faptul că cele două convorbiri telefonice recente cu Donald Trump „nu au fost suficiente”.

Potrivit aceleiași surse, agenda vizitei include și alte întâlniri cu oficiali americani, membri ai Congresului și reprezentanți ai unor importante companii din domeniul militar și energetic, Volodimir Zelenski subliniind că „apărarea aeriană” va fi tema centrală a discuțiilor, având în vedere intensificarea atacurilor ruse asupra rețelei energetice ucrainene.

Așa cum deja „Adevărul” v-a informat, în ultimele zile, Rusia a lansat noi bombardamente asupra infrastructurii energetice din Ucraina, provocând distrugeri semnificative, milioane de ucraineni riscând să rămână fără energie electrică și căldură în pragul iernii.

În acest context, o delegație de rang înalt formată din oficiali guvernamentali de la Kiev, din care fac parte premierul Iulia Sviridenko, șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite, a anunțat Zelenski într-un mesaj publicat luni seara pe platforma X.

Arătând că și-a învățat deja lecția de la întâlnirile precedente, președintele ucrainean a transmis, de asemenea, un mesaj de mulțumire liderului de la Washington: „Sunt recunoscător președintelui Trump pentru dialogul nostru și pentru sprijinul său”.