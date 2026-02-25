Donald Trump a anunțat în Congresul SUA că decizia judecătorilor Curţii Supreme de a anula taxele vamale este „foarte regretabilă"

Preşedintele american Donald Trump a apreciat marţi seară ca fiind "foarte regretabilă", recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează AFP.

"În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă", a declarat preşedintele american în timpul "discursului său privind Starea Uniunii" în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale, scrie Agerpres.

Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei.

El a acuzat atunci Curtea că a cedat "influenţelor străine", numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale "idioţi" şi"pudeli" în slujba stângii "radicale".

Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

În opinia sa, alternativele care îi rămân pentru a impune taxe vamale sunt "un pic mai complexe, dar probabil mai bune" şi nu necesită aprobarea Congresului.

El şi-a reafirmat speranţa ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască în cele din urmă impozitul pe venit.