Acordul comercial UE-SUA, sub semnul întrebării după decizia Curții Supreme americane privind taxele vamale

Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a respinge programul de taxe vamale al președintelui Donald Trump riscă să afecteze acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, încheiat în vara anului 2025. În acest context, Parlamentul European va suspenda luni procedura de punere în aplicare a acordului, au declarat mai mulți eurodeputați înaintea unei reuniuni extraordinare pe această temă.

Duminică, președintele Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, social-democratul german Bernd Lange, a anunțat că va propune suspendarea activităților legate de acord, inițiativă confirmată luni de reprezentanții principalelor grupuri politice, potrivit AFP și CNBC.

Eurodeputata Željana Zovko (PPE) a precizat că susține suspendarea procedurii „atât timp cât Comisia nu va clarifica cu Statele Unite condițiile noilor taxe vamale” anunțate de președintele american.

De asemenea, și Verzii s-au pronunțat în favoarea suspendării, prin eurodeputata germană Anna Cavazzini, la fel ca grupul Renew, unde Karin Karlsbro a afirmat că acordul nu poate fi votat până la clarificarea impactului deciziei Curții Supreme.

Comisia pentru comerț internațional urma să se pronunțe marți asupra punerii în aplicare a acordului, înaintea votului în plen programat pentru luna viitoare. Procedura fusese deja suspendată în luna ianuarie, după amenințările lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei, și reluată ulterior, după renunțarea acestuia la pretențiile asupra teritoriului danez.

Acordul UE–SUA, rezultat al unor negocieri intense între Bruxelles și Washington, prevedea limitarea la 15% a taxelor vamale impuse de Statele Unite asupra majorității produselor europene, sub pragul de 30% anunțat inițial de Donald Trump. În schimb, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine taxele vamale pentru importurile americane, măsură ce necesită aprobarea Parlamentului European.

La rândul său, Comisia Europeană a transmis duminică faptul că se așteaptă ca Statele Unite să respecte acordul, în pofida introducerii unei noi taxe vamale globale de 10%, ulterior majorată la 15%.

„Un acord este un acord. În calitate de principal partener comercial al Statelor Unite, UE se aşteaptă ca acestea să respecte angajamentele asumate în declaraţia comună, la fel cum UE îşi respectă propriile angajamente”, a transmis executivul european, care a cerut și „clarificări complete” privind măsurile ce vor fi adoptate de Washington după decizia Curții Supreme.