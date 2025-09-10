„Hai că începe!”. Mesajul vag transmis, într-un târziu, de Donald Trump cu privire la incidentele grave din Poloniei

Preşedintele american, Donald Trump, a reacționat la câteva ore după încălcarea de către Rusia a spaţiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puţin 19 drone ruseşti, care au fost doborâte de forţele mai multor ţări europene aflate sub coordonarea NATO.

„Ce face Rusia încălcând spaţiul aerian al Poloniei cu drone?", a întrebat preşedintele pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Trump a completat întrebarea cu o exclamație vagă: „Hai că începe!”.

Cel puţin 19 drone armate ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţa devreme, determinând armata poloneză, precum şi alte aeronave şi sisteme de apărare aeriană ale unor aliaţi precum Ţările de Jos, Germania şi Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO, amintește Agerpres.

Incidentul a fost calificat de guvernul polonez drept „un act de agresiune", în timp ce Rusia a negat „orice intenţie de a ataca Polonia.

De luni bune, Trump îşi exprimă faţă de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina şi l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin în Alaska la 15 august pentru a da un impuls negocierilor, însă întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.

Anterior, miercuri, preşedintele a cerut Uniunii Europene să impună tarife de 100% Chinei şi Indiei pentru achiziţionarea de petrol rusesc, în încercarea de a creşte presiunea asupra Moscovei.

Amintim că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în urma interceptării unor drone ruseşti deasupra teritoriului polonez.