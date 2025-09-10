search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Hai că începe!”. Mesajul vag transmis, într-un târziu, de Donald Trump cu privire la incidentele grave din Poloniei

0
0
Publicat:

Preşedintele american, Donald Trump, a reacționat la câteva ore după încălcarea de către Rusia a spaţiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puţin 19 drone ruseşti, care au fost doborâte de forţele mai multor ţări europene aflate sub coordonarea NATO.

Trump a reacționat la ore bune după incident. FOTO EPA EFE
Trump a reacționat la ore bune după incident. FOTO EPA EFE

„Ce face Rusia încălcând spaţiul aerian al Poloniei cu drone?", a întrebat preşedintele pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Trump a completat întrebarea cu o exclamație vagă: „Hai că începe!”.

Cel puţin 19 drone armate ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţa devreme, determinând armata poloneză, precum şi alte aeronave şi sisteme de apărare aeriană ale unor aliaţi precum Ţările de Jos, Germania şi Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO, amintește Agerpres.

Incidentul a fost calificat de guvernul polonez drept „un act de agresiune", în timp ce Rusia a negat „orice intenţie de a ataca Polonia.

De luni bune, Trump îşi exprimă faţă de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina şi l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin în Alaska la 15 august pentru a da un impuls negocierilor, însă întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.

Anterior, miercuri, preşedintele a cerut Uniunii Europene să impună tarife de 100% Chinei şi Indiei pentru achiziţionarea de petrol rusesc, în încercarea de a creşte presiunea asupra Moscovei.

Amintim că secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în urma interceptării unor drone ruseşti deasupra teritoriului polonez.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
fanatik.ro
image
Larry Ellison a câștigat 101 miliarde de dolari într-o singură zi, l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Ce promite România ca să intre în programul Visa Waiver. Nicio țară nu a făcut asta
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!