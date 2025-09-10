search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Clasamentul celor mai bogați americani publicat de Forbes. Trump a ajuns la o avere record

0
0
Publicat:

A fost publicat clasamentul anual Forbes 400, care evidențiază cei mai bogați 400 de americani, a căror avere cumulată a atins un nivel record de 6,6 trilioane de dolari. Potrivit publicației, aproape jumătate din această sumă este concentrată în mâinile primilor 20 cei mai bogați oameni.

Anul 2025 - unul dintre cei mai profitabili ani din viața lui Donald Trump. FOTO: AFP
Anul 2025 - unul dintre cei mai profitabili ani din viața lui Donald Trump. FOTO: AFP

Elon Musk rămâne liderul clasamentului, devenind primul american care depășește o avere de 400 de miliarde de dolari și situându-se cu 152 de miliarde de dolari înaintea celui de-al doilea clasat, Larry Ellison – o diferență mai mare decât întreaga avere netă a lui Warren Buffett (clasat pe locul 9).

Primele poziții în clasamentul Forbes sunt din nou dominate de figuri din sectorul tehnologic, ale căror averi au crescut spectaculos pe fondul boom-ului Silicon Valley generat de tehnologia AI.

Cu o avere de 241 de miliarde de dolari, Jeff Bezos, care până de curând era cel mai bogat om din SUA și din lume, nu mai prinde acum nici măcar podiumul. Pe locurile 5 și 6 se află Larry Page și Sergey Brin, cofondatorii Google, cu averi de 179 și, respectiv, 166 de miliarde de dolari, notează sursa citată. 

Steve Ballmer, fostul CEO Microsoft, ocupă locul 7, cu o avere estimată la 153 de miliarde de dolari, datorită acțiunilor deținute în gigantul tech pe care l-a condus între 2000 și 2014.

Cea mai spectaculoasă ascensiune este însă a lui Jensen Huang, fondator și CEO al Nvidia, producătorul de cipuri indispensabile pentru sistemele AI. Nvidia a devenit recent cea mai valoroasă companie din lume, depășind Microsoft și Apple, iar averea lui Huang a sărit de la 4,7 miliarde de dolari acum cinci ani la 151 de miliarde de dolari.

În total, 9 dintre cele 10 poziții din top 10 Forbes sunt ocupate de lideri din tehnologie, singura excepție fiind Warren Buffett, al 9-lea cel mai bogat american, cu o avere de 150 de miliarde de dolari.

Ce avere au noii miliardari ai SUA

Pragul de intrare în clasament a atins un nivel record de 3,8 miliarde de dolari. În ciuda acestui nivel extrem de ridicat, 14 persoane au intrat pentru prima dată în Forbes 400, toate fiind miliardari „self-made”, care și-au construit averea pe cont propriu. 

Cel mai bogat dintre noii intrați este Edwin Chen, care ocupă locul 55 și al cărui patrimoniu este estimat la 18 miliarde de dolari, datorită unei participații de aproximativ 75% în Surge AI, compania de etichetare a datelor pe care a fondat-o și pe care o conduce ca director general.

Pe locul 57, în acest top se află Adam Foroughi, cofondator și CEO al AppLovin, producător de software de marketing și jocuri mobile, cu o avere de 17,4 miliarde de dolari.

Unul dintre cei mai profitabili ani din viața lui Donald Trump

Președintele SUA are acum o avere record de 7,3 miliarde de dolari, în creștere față de 4,3 miliarde de dolari în 2024, când încă candida la funcția prezidențială. Câștigul de 3 miliarde de dolari l-a propulsat cu 118 locuri în clasamentul Forbes 400, unde ocupă locul 201 în acest an.

Niciun președinte din istoria SUA nu și-a folosit poziția de putere pentru a obține profituri atât de mari ca Trump. Principalul său mijloc de îmbogățire: criptomonedele, o clasă de active populară, dar și vulnerabilă la reglementări. Împreună cu cei trei fii ai săi, Trump a anunțat în septembrie 2024 o afacere cu criptomonede numită World Liberty Financial, care inițial a avut dificultăți. Apoi a câștigat Casa Albă.

Antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun, pe care Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, l-a acuzat de fraudă, a investit 75 de milioane de dolari, direcționând aproximativ 40 de milioane de dolari către președintele ales și alte milioane către membrii familiei sale, declanșând un fenomen de tip bulgăre de zăpadă. Odată ajuns în funcție, Trump a anulat aplicarea reglementărilor privind criptomonedele și a semnat legi favorabile industriei, asigurându-se că va beneficia personal de pe urma conflictelor de interese.

Aproape totul din portofoliul său merge bine. Judecătorii de apel din New York au respins în august o amendă de aproximativ 500 de milioane de dolari pentru fraudă. Afacerea lui Trump cu licențele imobiliare, blocată de ani de zile, a revenit în forță, cu noi tranzacții în Arabia Saudită, Vietnam, România, India, Qatar și Emiratele Arabe Unite. În Statele Unite, portofoliul președintelui continuă să prospere.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum se împart banii din conturi după deces. Ce acte sunt necesare la bancă
playtech.ro
image
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Echinocțiul de toamnă 2025. Când se schimbă ora
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!