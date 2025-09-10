Clasamentul celor mai bogați americani publicat de Forbes. Trump a ajuns la o avere record

A fost publicat clasamentul anual Forbes 400, care evidențiază cei mai bogați 400 de americani, a căror avere cumulată a atins un nivel record de 6,6 trilioane de dolari. Potrivit publicației, aproape jumătate din această sumă este concentrată în mâinile primilor 20 cei mai bogați oameni.

Elon Musk rămâne liderul clasamentului, devenind primul american care depășește o avere de 400 de miliarde de dolari și situându-se cu 152 de miliarde de dolari înaintea celui de-al doilea clasat, Larry Ellison – o diferență mai mare decât întreaga avere netă a lui Warren Buffett (clasat pe locul 9).

Primele poziții în clasamentul Forbes sunt din nou dominate de figuri din sectorul tehnologic, ale căror averi au crescut spectaculos pe fondul boom-ului Silicon Valley generat de tehnologia AI.

Cu o avere de 241 de miliarde de dolari, Jeff Bezos, care până de curând era cel mai bogat om din SUA și din lume, nu mai prinde acum nici măcar podiumul. Pe locurile 5 și 6 se află Larry Page și Sergey Brin, cofondatorii Google, cu averi de 179 și, respectiv, 166 de miliarde de dolari, notează sursa citată.

Steve Ballmer, fostul CEO Microsoft, ocupă locul 7, cu o avere estimată la 153 de miliarde de dolari, datorită acțiunilor deținute în gigantul tech pe care l-a condus între 2000 și 2014.

Cea mai spectaculoasă ascensiune este însă a lui Jensen Huang, fondator și CEO al Nvidia, producătorul de cipuri indispensabile pentru sistemele AI. Nvidia a devenit recent cea mai valoroasă companie din lume, depășind Microsoft și Apple, iar averea lui Huang a sărit de la 4,7 miliarde de dolari acum cinci ani la 151 de miliarde de dolari.

În total, 9 dintre cele 10 poziții din top 10 Forbes sunt ocupate de lideri din tehnologie, singura excepție fiind Warren Buffett, al 9-lea cel mai bogat american, cu o avere de 150 de miliarde de dolari.

Ce avere au noii miliardari ai SUA

Pragul de intrare în clasament a atins un nivel record de 3,8 miliarde de dolari. În ciuda acestui nivel extrem de ridicat, 14 persoane au intrat pentru prima dată în Forbes 400, toate fiind miliardari „self-made”, care și-au construit averea pe cont propriu.

Cel mai bogat dintre noii intrați este Edwin Chen, care ocupă locul 55 și al cărui patrimoniu este estimat la 18 miliarde de dolari, datorită unei participații de aproximativ 75% în Surge AI, compania de etichetare a datelor pe care a fondat-o și pe care o conduce ca director general.

Pe locul 57, în acest top se află Adam Foroughi, cofondator și CEO al AppLovin, producător de software de marketing și jocuri mobile, cu o avere de 17,4 miliarde de dolari.

Unul dintre cei mai profitabili ani din viața lui Donald Trump

Președintele SUA are acum o avere record de 7,3 miliarde de dolari, în creștere față de 4,3 miliarde de dolari în 2024, când încă candida la funcția prezidențială. Câștigul de 3 miliarde de dolari l-a propulsat cu 118 locuri în clasamentul Forbes 400, unde ocupă locul 201 în acest an.

Niciun președinte din istoria SUA nu și-a folosit poziția de putere pentru a obține profituri atât de mari ca Trump. Principalul său mijloc de îmbogățire: criptomonedele, o clasă de active populară, dar și vulnerabilă la reglementări. Împreună cu cei trei fii ai săi, Trump a anunțat în septembrie 2024 o afacere cu criptomonede numită World Liberty Financial, care inițial a avut dificultăți. Apoi a câștigat Casa Albă.

Antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun, pe care Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, l-a acuzat de fraudă, a investit 75 de milioane de dolari, direcționând aproximativ 40 de milioane de dolari către președintele ales și alte milioane către membrii familiei sale, declanșând un fenomen de tip bulgăre de zăpadă. Odată ajuns în funcție, Trump a anulat aplicarea reglementărilor privind criptomonedele și a semnat legi favorabile industriei, asigurându-se că va beneficia personal de pe urma conflictelor de interese.

Aproape totul din portofoliul său merge bine. Judecătorii de apel din New York au respins în august o amendă de aproximativ 500 de milioane de dolari pentru fraudă. Afacerea lui Trump cu licențele imobiliare, blocată de ani de zile, a revenit în forță, cu noi tranzacții în Arabia Saudită, Vietnam, România, India, Qatar și Emiratele Arabe Unite. În Statele Unite, portofoliul președintelui continuă să prospere.