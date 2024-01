Disputele dintre Kamala Harris și Joe Biden, prezentate într-o carte: „Această persoană nu ar trebui să fie președinte al SUA“

Hunter Walker și Luppe B Luppen, autorii cărții "The Truce", citează foști colaboratori ai vicepreședintelui într-o evaluare dură.

Luând în considerare aptitudinea Kamalei Harris de a-i lua locul lui Joe Biden în cazul în care va fi nevoie, un consilier de top al campaniei pentru 2020 a fostului senator californian a spus: "Această persoană nu ar trebui să fie președinte al Statelor Unite".

Evaluarea usturătoare, dată după ce Harris a fost aleasă pentru funcția de vicepreședinte în 2020, este relatată în lucrarea ”The Truce: Progressives, Centrists and the Future of the Democratic Party”, realizată de reporterii Hunter Walker și Luppe B Luppen. Cartea va fi publicată în SUA pe 24 ianuarie 2024, scrie the.guardian.com.

Harris a candidat la președinție în 2020, dar s-a retras cu o lună înainte de primul vot. Campania ei, citează Walker și Luppen, potrivit consilierului anonim, a fost "putredă încă de la început".

"Mulți dintre noi, cel puțin cei cu care am fost prieten în campanie, și-au dat seama de asta: Da, această persoană nu ar trebui să fie președinte al Statelor Unite."

Un alt consilier anonim, identificat ca fiind un "membru senior al personalului", este citat spunând că povestea lui Harris, copil al unor imigranți indieni și jamaicani care a devenit prima femeie și prima femeie de culoare care a ajuns vicepreședinte, este "o mare parte din motivul pentru care oamenii o susțin".

De fapt, Harris a început în forță alegerile primare democrate din 2019, dându-i lovituri memorabile lui Biden în prima dezbatere, când a adus în discuție opoziția istorică a veteranului senator și fost vicepreședinte față de "busing", o modalitate de a constrânge integrarea rasială în școlile publice.

"A existat o fetiță în California care a făcut parte din a doua clasă care și-a integrat școlile publice", a spus Harris, pe scena din Miami, "și a fost transportată cu autobuzul la școală în fiecare zi, iar acea fetiță eram eu".

Dar Harris nu a reușit să capitalizeze cu propuneri politice sau cu alte atacuri profitabile și, deși Biden a iertat-o, trecând peste opoziția raportată în rândul consilierilor și a soției sale pentru a o alege pe Harris ca parteneră de cursă, rapoartele de tensiune și frustrările lui Harris în calitate de vicepreședinte au fost o caracteristică a perioadei lor la putere.

Casa Albă a negat în repetate rânduri astfel de rapoarte referitoare la relația de lucru dintre Biden și Harris și la presupusele disfuncționalități din biroul lui Harris.

Biden și Harris urmează să formeze din nou în acest an lista democraților.

Sondajele de opinie arată însă o îngrijorare generalizată că, la 81 de ani, Biden este prea bătrân pentru a continua în mod corespunzător o campanie care ar putea fi istorică, în condițiile în care Donald Trump pare să fie din nou candidatul republican.

Sondajele de opinie arată, de asemenea, un nivel scăzut de aprobare pentru Harris. Republicanii, în special cea mai apropiată contracandidată a lui Trump, Nikki Haley, au făcut din perspectiva preluării puterii de către aceasta o temă centrală de campanie.

Walker și Luppen raportează speculații potrivit cărora Harris ar putea alinia o candidatură în 2028 pe un bilet cu Pete Buttigieg, secretarul pentru transporturi care a câștigat adunările electorale din Iowa în 2020.

Un fost membru al personalului lui Buttigieg este citat spunând că Harris a stabilit "o relație personală cu Pete într-un mod în care nu o face cu alți oameni".

Dar presupusele probleme cu oamenii, cunoscute din rapoartele despre campania lui Harris și din perioada în care a fost vicepreședinte, apar și în cartea lui Walker și Luppen.

"Problemele cu care Harris și echipa ei s-au confruntat în timpul campaniei sale au persistat și în timpul cât a fost vicepreședinte", scriu autorii.

"Harris a cunoscut o rotație mare a personalului, iar colaboratorii au descris un climat toxic, zguduit de fracționism și management defectuos. O sursă care a lucrat pentru vicepreședinte a refuzat să facă declarații sau chiar să discute sub anonimat, din cauza atmosferei aprinse din jurul biroului. Au refuzat să caracterizeze experiența de lucru pentru Harris, în afară de a oferi o evaluare în trei cuvinte. A fost, au spus ei: "Game of Thrones"."