După amenințarea lui Trump, ofițerii americani staționați în Germania au enumerat avantajele prezenței SUA în această țară

După ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul reducerea numărului de trupe din Germania, mai mulți ofițeri superiori au evidențiat, joi, avantajele prezenței militare americane în această țară, potrivit Reuters.

Printre beneficiile menționate se numără descurajarea potențialilor adversari, desfășurarea de antrenamente de luptă alături de aliați pe teren european și integrarea lecțiilor învățate din războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute pentru Reuters și pentru un grup restrâns de jurnaliști care au vizitat centrul de antrenament de la Hohenfels, în sudul Germaniei, singura facilitate de acest tip a armatei americane situată în afara SUA.

Ofițerii care au acceptat să vorbească fie au evitat să comenteze afirmațiile președintelui Trump, fie au refuzat să o facă. În același timp, reprezentanții armatei americane din Europa și Africa, precum și cei ai Comandamentului European, nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters privind impactul unei eventuale reduceri de trupe asupra activităților din Germania.

Germania găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa, cu aproximativ 35.000 de militari activi, fiind și un important centru de instruire. Printre facilități se numără și baza de la Hohenfels, care se întinde pe circa 163 de kilometri pătrați de pădure și permite desfășurarea de exerciții de luptă la scară largă pentru trupele americane, dar și pentru aliați din NATO și state partenere.

Spre exemplu, o unitate blindată a armatei SUA a participat recent la un exercițiu intens de 10 zile, care a inclus tactici de evitare a unei forțe adverse și a dronelor sale de supraveghere și atac. Brigada se apropie de finalul unei desfășurări de nouă luni în Polonia și alte regiuni din Europa de Est, ca parte a unei inițiative conduse de armata SUA pentru sprijinirea NATO, consolidarea nivelului de pregătire și întărirea cooperării între armatele aliate și partenere.

„Prezența lor în Europa le arată potenţialilor adversari că, în cazul unui conflict, se vor confrunta cu cea mai pregătită, antrenată şi letală forţă de luptă, şi nu doar cu Statele Unite, ci şi cu Statele Unite şi aliaţii lor din NATO”, a declarat comandantul brigăzii, colonelul Michael Ziegelhofer. „Faptul că suntem aici demonstrează, în mod concret, angajamentul țării noastre față de NATO și partenerii săi”, a adăugat acesta.

Antrenamente cu drone

Antrenamentele desfășurate împreună cu alte națiuni sunt, în opinia sa, esențiale. „În cazul unei crize, am acționa împreună. Astfel de exerciții ne ajută să dezvoltăm interoperabilitatea - nu doar la nivel de echipamente, ci și între oameni, sisteme și procese”, a explicat Ziegelhofer.

Brigada a acumulat, de asemenea, experiență în utilizarea dronelor în timpul desfășurării în Europa. „Am parcurs toate etapele, de la învățarea operării acestora până la înțelegerea avansată a sistemelor și procedurilor, inclusiv a modului de a contracara utilizarea lor de către inamic”, a precizat el.

Evoluția rapidă a dronelor și a războiului electronic reprezintă unele dintre lecțiile desprinse din conflictul Rusia–Ucraina care sunt integrate în programele de instruire, a declarat locotenent-colonelul Michael Cryer, comandantul forţelor de opoziţie repartizate permanent în zona de antrenament Hohenfels, cunoscută sub numele de batalionul războinic.

„Este un joc de-a «pisica și șoarecele», așa cum am văzut în Ucraina. Pe măsură ce o parte dezvoltă o anumită capacitate, cealaltă vine cu o contramăsură”, a explicat Cryer.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne, potrivit acestuia, menținerea capacității de manevră ofensivă în condițiile unei supravegheri constante din partea dronelor. „Este aproape imposibil să te ascunzi. La nivelul întregii armate, încă nu am înțeles pe deplin implicațiile acestui lucru”, a subliniat el.

Tensiuni între Donald Trump și Friedrich Merz

Aceste declarații vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a avut un schimb dur de replici la distanță cu cancelarul german Friedrich Merz, dialog care a escaladat după acesta din urmă a spus că SUA nu ar avea o strategie clară în războiul cu Iranul.

Trump a spus că Merz ar trebui să se concentreze pe rezolvarea propriilor probleme ale Germaniei și să dedice mai mult timp soluționării războiului din Ucraina.