După amenințarea lui Trump, ofițerii americani staționați în Germania au enumerat avantajele prezenței SUA în această țară

Război în Orientul Mijlociu
După ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul reducerea numărului de trupe din Germania, mai mulți ofițeri superiori au evidențiat, joi, avantajele prezenței militare americane în această țară, potrivit Reuters.

Trump și Merz au avut anterior o relație bună FOTO ARHIVĂ
Printre beneficiile menționate se numără descurajarea potențialilor adversari, desfășurarea de antrenamente de luptă alături de aliați pe teren european și integrarea lecțiilor învățate din războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute pentru Reuters și pentru un grup restrâns de jurnaliști care au vizitat centrul de antrenament de la Hohenfels, în sudul Germaniei, singura facilitate de acest tip a armatei americane situată în afara SUA.

Ofițerii care au acceptat să vorbească fie au evitat să comenteze afirmațiile președintelui Trump, fie au refuzat să o facă. În același timp, reprezentanții armatei americane din Europa și Africa, precum și cei ai Comandamentului European, nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters privind impactul unei eventuale reduceri de trupe asupra activităților din Germania.

Germania găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa, cu aproximativ 35.000 de militari activi, fiind și un important centru de instruire. Printre facilități se numără și baza de la Hohenfels, care se întinde pe circa 163 de kilometri pătrați de pădure și permite desfășurarea de exerciții de luptă la scară largă pentru trupele americane, dar și pentru aliați din NATO și state partenere.

Spre exemplu, o unitate blindată a armatei SUA a participat recent la un exercițiu intens de 10 zile, care a inclus tactici de evitare a unei forțe adverse și a dronelor sale de supraveghere și atac. Brigada se apropie de finalul unei desfășurări de nouă luni în Polonia și alte regiuni din Europa de Est,  ca parte a unei inițiative conduse de armata SUA pentru sprijinirea NATO, consolidarea nivelului de pregătire și întărirea cooperării între armatele aliate și partenere.

„Prezența lor în Europa le arată potenţialilor adversari că, în cazul unui conflict, se vor confrunta cu cea mai pregătită, antrenată şi letală forţă de luptă, şi nu doar cu Statele Unite, ci şi cu Statele Unite şi aliaţii lor din NATO”, a declarat comandantul brigăzii, colonelul Michael Ziegelhofer. „Faptul că suntem aici demonstrează, în mod concret, angajamentul țării noastre față de NATO și partenerii săi”, a adăugat acesta.

Antrenamente cu drone

Antrenamentele desfășurate împreună cu alte națiuni sunt, în opinia sa, esențiale. „În cazul unei crize, am acționa împreună. Astfel de exerciții ne ajută să dezvoltăm interoperabilitatea - nu doar la nivel de echipamente, ci și între oameni, sisteme și procese”, a explicat Ziegelhofer.

Brigada a acumulat, de asemenea, experiență în utilizarea dronelor în timpul desfășurării în Europa. „Am parcurs toate etapele, de la învățarea operării acestora până la înțelegerea avansată a sistemelor și procedurilor, inclusiv a modului de a contracara utilizarea lor de către inamic”, a precizat el.

Evoluția rapidă a dronelor și a războiului electronic reprezintă unele dintre lecțiile desprinse din conflictul Rusia–Ucraina care sunt integrate în programele de instruire, a declarat locotenent-colonelul Michael Cryer, comandantul forţelor de opoziţie repartizate permanent în zona de antrenament Hohenfels, cunoscută sub numele de batalionul războinic.

„Este un joc de-a «pisica și șoarecele», așa cum am văzut în Ucraina. Pe măsură ce o parte dezvoltă o anumită capacitate, cealaltă vine cu o contramăsură”, a explicat Cryer.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne, potrivit acestuia, menținerea capacității de manevră ofensivă în condițiile unei supravegheri constante din partea dronelor. „Este aproape imposibil să te ascunzi. La nivelul întregii armate, încă nu am înțeles pe deplin implicațiile acestui lucru”, a subliniat el.

Tensiuni între Donald Trump și Friedrich Merz

Aceste declarații vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a avut un schimb dur de replici la distanță cu cancelarul german Friedrich Merz, dialog care a escaladat după acesta din urmă a spus că SUA nu ar avea o strategie clară în războiul cu Iranul.

Trump a spus că Merz ar trebui să se concentreze pe rezolvarea propriilor probleme ale Germaniei și să dedice mai mult timp soluționării războiului din Ucraina.

Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu"
image
IREAL cât a plătit un turist pentru 4 MICI în Mamaia, de 1 Mai 2026. Notă de plată NĂUCITOARE la final
image
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
image
Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: "Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!" Ce se întâmplă cu Şut şi Florinel Coman
image
Cozi la mici de 1 mai. Cum s-a transformat rondul din Piața Alba Iulia într-un uriaș grătar în aer liber
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?"
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: "Știți ceva? Lăsați-i"
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă "metoda Boc", dar "zidul galben" începe să aibă fisuri serioase
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate"
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
image
Cum să economisești bani fără să renunți la confort. Metode simple pentru orice buget
image
Misterul din spatele dispariției fraților Marius și Mihai din Râșnov. De ce au refuzat micuții să se mai întoarcă acasă. Ancheta se complică după găsirea lor: „În 2025, s-a întâmplat la fel"
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare"
image
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i anulează pașaportul
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
image
Lista sponsorilor AUR în 2025. Câți bani a donat controversatul Victor Micula
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?"
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
image
Adela Popescu, dezvăluiri sincere despre starea Mihaelei Rădulescu. Ce a observat la ea, în zilele petrecute împreună în Monaco
image
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte de Ceaușescu. Mircea Răceanu a murit acum câteva zile
image
Andreea Marin, superbă și radiantă la 51 de ani! S-a îmbrăcat ca o puștoaică și a atras toate privirile
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul" Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
