Incident în spațiul aerian al SUA înainte de vizita lui Donald Trump în Marea Britanie. Controlorul de trafic: „Lasă iPad-ul și fii atent!”

Un episod tensionat în spațiul aerian american a precedat vizita de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, generând întrebări legate de procedurile de siguranță aeriană și supravegherea zborurilor oficiale.

Potrivit unor informații apărute în presa americană, inclusiv CBS și Bloomberg, aeronava Air Force One – aflată în misiune oficială și transportându-l pe Trump spre Londra – s-a apropiat periculos de o cursă comercială operată de Spirit Airlines, în apropiere de Long Island, statul New York.

Incidentul, care nu a fost confirmat oficial de Casa Albă, a fost documentat prin înregistrări audio disponibile pe platforma specializată liveatc.net. Acestea indică intervenția promptă a unui controlor de trafic aerian, care a observat că avionul Spirit Airlines – zborul 1300 din Fort Lauderdale spre Boston – se afla la o altitudine similară și pe o traiectorie convergentă cu aeronava prezidențială.

Controlorul a emis repetat instrucțiuni către echipajul aeronavei comerciale, solicitând schimbarea direcției de zbor cu 20 de grade spre dreapta și coborârea la o altitudine inferioară. Tonul acestuia a devenit vizibil iritat în momentul în care piloții nu au răspuns prompt.

„Traficul e la opt mile în stânga voastră. Sunt sigur că vedeți cine este... E alb și albastru”, a transmis controlorul, făcând aluzie directă la Air Force One, cunoscută pentru schema sa cromatică distinctivă. Înregistrarea include și o remarcă acidă: „Fiți atenți. Lăsați iPad-ul.”

În ciuda tonului alert și a potențialului pericol, datele preliminare de la FlightRadar24 indică o distanță minimă de aproximativ 11 mile între cele două aparate de zbor – suficient pentru evitarea unei coliziuni, dar alarmant într-un context în care zborurile prezidențiale beneficiază, de regulă, de un cordon aerian de siguranță mult mai amplu.

Spirit Airlines a transmis, într-un răspuns către Daily Mail, că zborul a urmat în permanență instrucțiunile controlorilor de trafic și că a aterizat în siguranță la Boston. Casa Albă nu a emis un comentariu oficial.

Vizită cu miză economică majoră și protocol regal

Donald Trump a sosit, miercuri,la Londra, pentru ceea ce a fost descris de oficialii britanici drept „cea mai amplă ceremonie de bun venit oferită unui lider străin în epoca recentă”. Vizita marchează a doua deplasare oficială de stat a președintelui american în Regatul Unit și are loc într-un context geopolitic delicat, dar încărcat de oportunități economice.

La Windsor, Regele Charles l-a întâmpinat pe Trump cu toate onorurile protocolare: defilare militară, salve de tun și o paradă aeriană. Evenimentul are și o semnificație strategică: guvernul britanic condus de Keir Starmer încearcă să valorifice prezența liderului american pentru a consolida relațiile bilaterale și a atrage investiții esențiale pentru economia britanică post-Brexit.

Până în acest moment, vizita a generat deja angajamente importante din partea unor giganți americani din sectorul tehnologic. Microsoft a anunțat cea mai mare investiție a sa în Regatul Unit – 30 de miliarde de dolari în următorii patru ani, jumătate din sumă fiind destinată infrastructurii de cloud computing și inteligență artificială, inclusiv construirea celui mai mare supercomputer din Marea Britanie.

Google, la rândul său, a promis investiții de 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 6,8 miliarde de dolari) în următorii doi ani, menționând obiective precum consolidarea securității cibernetice și crearea a peste 8.000 de locuri de muncă anual.

Cooperare nucleară și industrială între Londra și Washington

Pe lângă promisiunile din zona digitală, vizita a fost marcată și de un pachet extins de acorduri strategice. Un parteneriat bilateral în domeniul energiei nucleare avansate – Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy – urmărește reducerea la jumătate a timpului necesar pentru obținerea aprobărilor de reglementare în construirea de noi centrale nucleare.

Un alt acord semnificativ, semnat între compania britanică Centrica și firma americană X-energy, ar putea duce la construcția a până la 12 reactoare modulare în Hartlepool, nord-estul Angliei. Proiectul ar putea crea 2.500 de locuri de muncă și ar genera energie pentru circa 1,5 milioane de gospodării, cu un impact economic estimat la 12 miliarde de lire sterline pentru regiunea Teesside.

Umbra protestelor și tensiunilor politice

În paralel cu festivitățile, prezența lui Trump a stârnit și proteste semnificative. La Windsor și în Londra, au fost mobilizați peste 1.600 de polițiști pentru a gestiona manifestațiile organizate de coaliția „Stop the Trump”. Protestatarii acuză politicile liderului american și cer guvernului britanic să nu transforme vizita într-un cec în alb pentru Washington.

Totuși, pentru administrația Starmer, miza rămâne clară: atragerea capitalului american, consolidarea statutului global al Regatului Unit și repoziționarea relației speciale cu SUA în contextul noii ordini mondiale, în care China și Rusia devin tot mai agresive, iar Europa este slăbită de crize interne.