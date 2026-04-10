Provocare agresivă: fiul lui Joe Biden îi cheamă la luptă în cușcă pe fiii lui Donald Trump

Americanii ar putea asista la o confruntare fără precedent chiar în perioada în care se pregătesc să marcheze 250 de ani de la independența Statele Unite ale Americii. Hunter Biden a lansat o provocare neașteptată către Donald Trump Jr. și Eric Trump, invitându-i la un meci în cușcă, potrivit Reuters.

Ideea a apărut după ce Biden a fost contactat de creatorul de conținut Andrew Callaghan, care ar intenționa să organizeze o astfel de confruntare. Într-un videoclip publicat pe contul Channel 5, Hunter Biden a confirmat că este dispus să participe, indiferent dacă evenimentul va fi organizat oficial sau nu.

„I-am spus că o voi face - sunt 100% de acord dacă reușește să organizeze meciul. Și dacă nu reușește, tot voi veni”, a declarat acesta.

Deocamdată, nu există detalii concrete despre o posibilă dată sau locație, iar reprezentanții Trump Organization și ai Casa Albă nu au oferit reacții oficiale la această provocare.

Contextul în care apare această inițiativă este unul tensionat, dar și spectaculos din punct de vedere mediatic. Administrația de la Washington pregătește deja un eveniment oficial cu luptători profesioniști UFC, programat pentru 14 iunie, parte din seria manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de existență a Statelor Unite.

În același timp, ideea unui astfel de meci între membri ai unor familii politice rivale amintește de alte provocări celebre din spațiul public. În 2023, Mark Zuckerberg și Elon Musk au anunțat o posibilă luptă în cușcă, care însă nu s-a mai concretizat.

Istoria americană consemnează și confruntări mult mai dramatice. În 1804, Aaron Burr și Alexander Hamilton s-au duelat, iar Hamilton a fost ucis, episod care a marcat profund scena politică a vremii.

Rămâne de văzut dacă provocarea lansată de Hunter Biden va rămâne la stadiul de declarație spectaculoasă sau se va transforma într-un eveniment real, într-un moment în care politica americană pare să împrumute tot mai mult din spectacolul mediatic.