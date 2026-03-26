Video „Credeți că sunt atât de prost?”. O femeie a încercat să-l mintă pe judecător că nu se afla la volan, dar camera a dat-o de gol

O ședință de judecată desfășurată pe Zoom s-a transformat într-un viral, după ce o femeie din SUA a încercat să păcălească judecătorul, susținând că este pasageră într-un autovehicul, deși era evident că se afla la volan. Judecătorul care a observat că femeia conduce i-a atras atenția că nu are voie să facă asta în timpul audierii, moment în care a început o tentativă de manipulare

Kimberly Carroll trebuia să apară în fața judecătorului Michael K. McNally pentru o datorie restantă de aproximativ 1.800 de dolari către o firmă de recuperare creanțe, potrivit Fox 2 Detroit.

Femeia a intrat în conferință pe Zoom și, după ce a pornit camera, judecătorul a putut vedea clar că mașina este în mișcare și că ea se află la volan.

„Nu aveți voie să conduceți, doamnă. Ce faceți?”, a întrebat judecătorul.

Carroll s-a apărat spunând că este pasageră în autoturism și că îi va cere „șoferului” să oprească. A mai spus că pleca din oraș din cauza unei urgențe familiale. Judecătorul nu a fost convins.

„Mi se pare mie sau chiar conduceți mașina?”, a întrebat el.

Femeia a continuat să explice că este pasageră, însă răspunsurile sale au ridicat suspiciuni, mai ales după ce a spus că se află pe partea stângă, unde este volanul. Judecătorul a observat indicii că ar conduce, a acuzat-o că minte și i-a cerut să arate șoferul.

Carroll a spus că trebuie să-i ceară permisiunea să apară pe cameră, în timp ce judecătorul insista să îl vadă imediat. În cele din urmă, Carroll a oprit și a coborât din mașină.

„Credeți că sunt atât de prost?”, a întrebat judecătorul.

Acesta a închis ședința și a decis pronunțarea unei hotărâri în lipsă.

„M-ați mințit”, a spus el.

Judecătorul a consemnat că femeia nu era disponibilă inițial și că a condus în timpul audierii, deși a negat, apoi a criticat atitudinea acesteia înainte de a încheia ședința.

Caroll: „Sunt om. Am greșit, îmi asum greșeala și sunt dispusă să suport consecințele”

După incident, aceasta a publicat un mesaj în care își cere scuze pentru incidentul produs în timpul audierilor.

„Vreau să fie clar că îmi asum greșeala. Faptul că am participat la o audiere pe Zoom în timp ce conduceam a fost o decizie proastă și regret acest lucru. Am intrat în panică și am ales greșit în loc să trag pe dreapta sau să cer reprogramarea. Pentru asta, îmi cer sincer scuze.

În același timp, cred că ceea ce s-a întâmplat ulterior a depășit cu mult o simplă greșeală. Un moment scurt de judecată slabă s-a transformat într-un spectacol viral care îmi afectează reputația, familia și capacitatea de a merge mai departe.

Respect instanța și legea, dar cred și în echitate și proporționalitate. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă situația trebuia să devină un exemplu public, în detrimentul traiului și demnității cuiva.

Sunt om. Am greșit, îmi asum greșeala și sunt dispusă să suport consecințele. Dar sper ca oamenii să se întrebe dacă reacția a fost despre responsabilitate sau despre transformarea unui moment într-un caz mult mai mare decât era necesar.”