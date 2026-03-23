Luni, 23 Martie 2026
Femeie din SUA, despăgubită cu 22,5 milioane de dolari după ce nu a fost lăsată să lucreze de acasă

O companie din Statele Unite a fost obligată să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei femei care și-a pierdut copilul, după ce angajatorul i-a refuzat solicitarea de a lucra de acasă în timpul unei sarcini cu risc ridicat, notează The Guardian. 

Femeie din SUA, despăgubită cu 22,5 milioane de dolari după firma angajatoare. FOTO: Unsplash

Cazul o vizează pe Chelsea Walsh și compania Total Quality Logistics, cu sediul în statul Ohio.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, sarcina femeii a fost clasificată ca fiind cu risc ridicat la începutul lunii februarie 2021, după o intervenție medicală menită să prevină nașterea prematură. Medicii i-au recomandat să lucreze de acasă, să respecte repaus parțial la pat și să își limiteze activitatea.

Cu toate acestea, superiorii din companie i-au respins cererea de muncă remote și i-au cerut să revină la birou. Ulterior, în ciuda opoziției sale, femeia a fost plasată în concediu fără plată.

Situația a ajuns inclusiv în atenția departamentului de resurse umane, după ce soțul femeii a discutat cazul la locul său de muncă. Potrivit presei americane, un oficial HR a avertizat conducerea companiei că refuzul ar putea avea consecințe legale.

Compania a revenit asupra deciziei abia pe 24 februarie 2021, când i-a permis angajatei să lucreze de acasă, însă, potrivit avocaților familiei, „era deja prea târziu”. În aceeași zi, femeia a suferit complicații, a fost internată de urgență și a născut prematur.

Fetița sa, Magnolia, născută la doar 20 de săptămâni și șase zile, a murit la câteva ore după naștere.

Avocatul familiei, Matthew C. Metzger, a declarat că juriul a stabilit că refuzul companiei de a aproba munca de acasă a contribuit direct la decesul copilului. Acesta a subliniat că femeia „a respectat recomandările medicilor și a cerut doar o soluție rezonabilă”.

Reprezentanții companiei au transmis condoleanțe familiei, dar au precizat că nu sunt de acord cu verdictul și analizează posibilitatea de a contesta decizia în instanță.

Compania, cu sediul în apropiere de Cincinnati, este una dintre cele mai mari firme de logistică și transport din SUA, având aproximativ 9.000 de angajați și venituri de peste 6 miliarde de dolari.

